28/01/2022 12:02 cultura ''El rey tuerto'' Fernando Bernués: "Me interesa un teatro de nociones y de emociones" Natxo Velez | EITB Media Las compañías In Extremis Teatro y Tanttaka estrenan este viernes en Pamplona "El rey tuerto", una comedia ácida escrita por Marc Crehuet y dirigida por Fernando Bernués.

Una cena informal en la que participan un policía antidisturbios y una víctima de la violencia policial. Esa es la premisa de El rey tuerto, nuevo proyecto teatral de las compañías Tanttaka e In Extremis Teatro que se estrena este vienes, 28 de enero (20:00), en el teatro Gayarre de Pamplona.

La coproducción de ambas compañías, "una comedia social con tintes de humor negro", está basada en un texto del dramaturgo catalán Marc Crehuet estrenado en 2013, dirigida por Fernando Bernués e interpretada por Txori García Uriz, Iratxe García Uriz, Leire Ruiz, Ion Barbarin y Oier Zuñiga.

Hemos hablado con Bernués sobre este montaje, que próximamente también se llevará al escenario en euskera.

¿Qué fue lo que os llamó la atención de la obra original y os animó a hacer vuestra propia versión?

Nos arrebató y nos fascinó desde el primer momento, porque es una comedia negra y ácida muy contemporánea y sorprendente, que crea una situación de tensión extraordinaria. Los giros del guion hacen que todos los personajes de la función queden muy alterados por la propia dinámica de los hechos que pasan.

Es una función con una gran capacidad de conectar con nuestro imaginario colectivo social y político, con un humor brillante y ácido y que acaba con una cierta tragedia existencial en la vida de algunos personajes.

Es una obra con muchas aristas.

¿En qué medida se ajusta vuestra versión de "El rey tuerto" a la versión original o a su versión cinematográfica?

Hemos sido francamente muy respetuosos con el texto, que es lo que conocemos. Hubo una versión teatral dirigida por el propio Marc Crehuet, y luego el dirigió la película, pero no las hemos visto.

Lo que sí conocemos es el texto, y, más allá de alguna anécdota prácticamente insignificante, lo hemos respetado tal y como era.

'El rey tuerto'

La obra es una comedia. ¿Crees que existe el riesgo de que el humor quite transcendencia a ciertos temas y los desactive o, por el contrario, el humor ayuda en la medida en que hace llegar a la gente mensajes que de otra manera no le llegarían?

Como dices, el humor es un arma de doble filo. Yo creo que puede desactivar y, a través de la ironía, activar reflexiones.

En este caso, la función tiene un gran componente de comedia ácida, pero va sirviendo otros territorios donde aparecen situaciones mucho más crudas, reflexiones mucho más existenciales y discursos políticos mucho más contundentes.

En ese sentido, lo que me gusta es que los personajes siempre están sembrados de contradicciones.

¿Cómo se aleja la obra del arquetipo? ¿Cómo se les da profundidad a personajes tan marcados para que resulten reales y eficaces para la historia y la consiguiente reflexión?

Creo que lo hace de varias maneras. Es verdad que el texto crea una situación inicial muy potente, con una gran carga de tensión y con un potencial de comedia negra, ya que se parte de un hecho doloroso.

De todas maneras, el texto no se instala en ese hecho, sino que consigue ir más allá: sorprende con giros narrativos continuos y hace algo que me parece importante: consigue que los personajes puedan tener contradicciones. Eso es lo que da aristas, matices, humanidad y lo que hace que no veamos unos arquetipos estrictos en cada uno de ellos.

'El rey tuerto'

¿Qué te gustaría que pasara por la cabeza de alguien que acaba de asistir a la representación de "El rey tuerto"?

Creo que la ficción en general y el teatro en particular sirven para ponernos en el sitio del otro, para dudar de algunas de nuestras convicciones y entender que las circunstancias de cada uno hacen que la vida pueda ser de muchas maneras.

Siempre digo que me interesa un teatro de nociones y de emociones, donde las ideas y los sentimientos se puedan dar la mano. Creo que para eso existe el arte en general.

Me gustaría que apeteciera seguir hablando de las interrogaciones que el texto también deja.

También existe la intención de montar la obra en euskera. ¿Cuándo podremos ver "El rey tuerto" en euskera?

Sí, se va a montar tanto en euskera como en castellano. La versión en euskera se estrenará el 15 de octubre en Bera, y espero que siga por muchos escenarios.