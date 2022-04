cultura concurso de fotografía Una imagen sobre los niños que murieron en la Escuela indígena de Kamloops gana el World Press Photo 2022 ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA Publicado: 07/04/2022 12:03 (UTC+2) Última actualización: 07/04/2022 13:53 (UTC+2) La fotografía de la canadiense Amber Bracken que refleja el desgarrador hallazgo de 215 niños indígenas enterrados en Canadá ha logrado el primer premio en los principales galardones del fotoperiodismo. Escuchar la página Escuchar la página

La World Press Photo Foundation ya ha anunciado a los ganadores de su concurso World Press Photo, los principales galardones del fotoperiodismo. Este año, el jurado ha decidido premiar el trabajo de la fotoperiodista canadiense Amber Bracken con su homenaje a los niños que murieron en la Escuela residencial indígena de Kamloops, en Canadá.

La imagen recoge vestidos rojos colgados en cruces a lo largo de una carretera y fue realizada para The New York Times. Según la presidenta del jurado global, Rena Effendi, "es un tipo de imagen que se clava en tu memoria, inspira una especie de reacción sensorial. Casi pude escuchar la tranquilidad en esta fotografía, un momento tranquilo de ajuste de cuentas global para la historia de la colonización, no solo en Canadá sino en todo el mundo", ha señalado.

El World Press Photo al Reportaje Gráfico del Año ha recaído para el fotoperidista Matthew Abbott por su trabajo realizado para National Geographic que muestra a los australianos indígenas quemando estratégicamente la tierra en una práctica conocida como quema fría, en la que los incendios se mueven lentamente, queman solo la maleza y eliminan la acumulación de combustible que alimenta incendios más grandes.

"Fue tan bien organizada que ni siquiera se puede pensar en las imágenes de maneras dispares. Lo miras como un todo, y fue una narrativa perfecta", ha indicado la presidenta del jurado.

El premio al proyecto a largo plazo World Press Photo ha sido para la obra "Distopía amazónica", de Lalo de Almeida, que documenta la ocupación de la Amazonía y su impacto en la selva y los habitantes de la región.

Las imágenes fueron publicadas en Folha en la serie "Amazônia de Bolsonaro". Se trata de un proyecto que, según Effendi, "retrata algo que no solo tiene efectos negativos en la comunidad local, sino también a nivel mundial, ya que desencadena una cadena de reacciones a nivel global".

En cuanto al Premio World Press Photo de formato abierto, el trabajo ganador ha sido "La sangre es una semilla" de Isadora Romero (Ecuador). Se trata de un viaje a su pueblo ancestral de Une, Cundinamarca, (Colombia), donde Romero explora recuerdos olvidados de la tierra y los cultivos y aprende sobre su abuelo y bisabuela que fueron "guardianes de semillas" y cultivaron varias variedades de papa, solo dos de las cuales aún existen principalmente.

Este año, los ganadores han sido elegidos entre 64 823 fotografías y entradas de formato abierto, por 4 066 fotógrafos de 130 países.