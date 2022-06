cultura Premios Max Las artistas vascas Lucía Lacarra, Iratxe Ansa y Ana Garay, ganadoras en los Premios Max EITB MEDIA Publicado: 07/06/2022 00:19 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 00:40 (UTC+2) Juan Diego Botto ha sido la gran triunfadora de los Premios Max de las Artes Escénicas al conseguir los galardones a mejor espectáculo teatral y mejor actor con su obra 'Una noche sin luna'. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

La bailarina Lucía Lacarra recibe su galardón durante la gala de los Premios Max. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Lucia Lacarra, Iratxe Ansa eta Ana Garay artista euskal herritarrak, garaile Max Sarietan

Lucía Lacarra, Iratxe Ansa y Ana Garay han sido galardonadas con los Premios Max de las Artes Escénicas en una gala que se ha celebrado esta pasada noche en el Teatro Principal de Maó (Menorca).

La bailarina Lucía Lacarra (Zumaia, 1975) ha sido premiada como mejor intérprete femenina de danza por su espectáculo In the still of the night.

Asimismo, la bailarina donostiarra Iratxe Ansa e Igor Bacovich han recibido el galardón a la mejor coreografía por su obra CreAcción.

También ha sido premiada la bilbaína Ana Garay por su trabajo en la obra Rebelión, en la categoría de mejor diseño de vestuario.

Una noche sin luna, creada e interpretada por Juan Diego Botto y dirigida por Sergio Peris-Mencheta, ha sido la gran triunfadora en los Premios Max tras conseguir los galardones a mejor espectáculo teatral y mejor actor.

Ignacio del Moral (mejor adaptación o versión de obra teatral por El viaje a ninguna parte), las producciones de Dimegaz (mejor espectáculo de calle por Harria herria) y Anita Maravillas & Portal 71 (mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar por Las Cotton) no han podido alzarse finalmente con la estatuilla a la que optaban.