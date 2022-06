cultura Arte La Fundación Jorge Oteiza advierte de que las obras expuestas en el D'Museoa de San Sebastián no son de Oteiza O. P. | EITB Media Publicado: 29/06/2022 12:30 (UTC+2) Última actualización: 29/06/2022 12:30 (UTC+2) El Museo Diocesano tiene en marcha la muestra Oteiza Argentinan, con 16 obras que, supuestamente realizó el escultor en el exilio en América. La Fundación señala que hay datos suficientes para negar su autoría. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Jorge Oteiza. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Jorge Oteiza Fundazioak ohartarazi du Donostiako D'Museoan ikusgai dauden lanak ez direla Oteizarenak

La Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa ha emitido un comunicado en el que asegura que las obras que se exponen desde el pasado 15 de junio en el D'Museoa, el Museo Diocesano de San San Sebastián, recogidas en la exposición 'Oteiza Argentinan' y atribuidas a Jorge Oteiza, no corresponden al artista.

La Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa ha señalado que no ha recibido información previa y detallada del proyecto expositivo, y que ha tenido conocimiento de la iniciativa por los medios de comunicación, tras su presentación pública. Según señala la Fundación, "las obras expuestas no figuran en el Catálogo Razonado de la obra escultórica de Jorge Oteiza, editado por la Fundación Oteiza y realizado por Txomin Badiola", y recalca que "no consta la existencia de referencias documentales (imágenes o textos) relacionadas con esas obras en el archivo de la Fundación Oteiza".

Por todo ello, y "tras un análisis exhaustivo de las piezas mencionadas y bajo su leal saber y entender", La Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa considera que "existen datos suficientes para afirmar que la autoría de las piezas presentadas en la exposición del "D' Museoa" de Donostia-San Sebastián no corresponde a

Jorge Oteiza".

Según explicó el comisario de la exposición Edorta Kortadi en la inauguración de la exposición, las 16 obras expuestas son esculturas realizadas por Jorge Oteiza cuando se encontraba en el exilio en América, entre los años 1935 y 1948. Kortadi explicó, asimismo, que las obras estuvieron durante años en manos de un coleccionista argentino y que, al fallecer este, la familia puso en venta la colección. La compró un coleccionista navarro, a través del cual ha llegado hasta el D'Museoa. Explicó también que, debido a la falta de información, muchas de las obras estabas sin datar y ni siquiera tenían nombre. La web del museo anuncia que "todas las obras son inéditas".

Según ha podido saber EITB Media, el D'Museoa ha tenido conocimiento de la postura de la Fundación Museo Jorge Oteiza mediante una nota y prepara una respuesta, de la que dará cuenta de forma pública próximamente.