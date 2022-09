cultura 70ª edición del SSIFF Por primera vez en el Zinemaldia, se premiará la obra que mejor refleje la sostenibilidad y la solidaridad EITB Media Publicado: 12/09/2022 12:57 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2022 13:16 (UTC+2) Cinco películas de la programación oficial de la 70ª SSIFF aspiran al Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country. Con el objetivo de hacer pedagogía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y fomentar su compromiso entre la ciudadanía, el Gobierno Vasco concederá un premio de 20 000 euros. Escuchar la página Escuchar la página

Fernandez eta Rebordinos, sariaren aurkezpenean. SSIFF.

Euskaraz irakurri: Jasangarritasuna eta elkartasuna hobekien islatzen dituen filma sarituko dute aurrenekoz Zinemaldian

Cinco películas de la programación oficial de la 70ª edición del Festival de San Sebastián aspiran al Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country, que reconocerá el filme que mejor refleje los valores de la sostenibilidad y solidaridad como emblemas principales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa la Agenda 2030 en Naciones Unidas.

Las películas candidatas son Great Yarmouth-Provisional Figures, dirigida por Marco Martins, que compite por la Concha de Oro en la Sección Oficial; En los márgenes / On the Fringe, de Juan Diego Botto, y Tori et Tokita, de los hermanos Dardenne, ambas seleccionadas en Perlak; Ruido, de Natalia Beristain, que tendrá su estreno mundial en la sección de Horizontes Latinos, y Mi vacío y yo, de Adrián Silvestre, que forma parte de la selección de Made in Spain.

El jurado del Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country estará compuesto por la directora general de Tabakalera, Edurne Ormazabal; la periodista Rosa Zufía, y el director de Innovación Social del Gobierno Vasco, Asier Aranbarri Urzelai.

La entrega del premio, consistente en 20.000 euros, destinado al productor o productora mayoritaria de la película ganadora, tendrá lugar el viernes 23 en el club de prensa del Kursaal.

La Agenda 2030 es un acuerdo de Naciones Unidas alcanzado en 2015. Representa un compromiso de 193 países con un mismo enfoque para 2030: un mundo y una vida sostenible; y una misma prioridad: erradicar la pobreza. Alinea en todo el mundo las políticas de las instituciones públicas, las entidades privadas y los agentes sociales con 17 objetivos,169 metas e indicadores de evaluación, para un mundo más justo, ecológico, próspero y pacífico.

Cinco grandes compromisos sintetizan su contenido: Frenar la desigualdad, promover la inclusión y acabar con la pobreza; revertir el cambio climático y potenciar la transición ecológico-energética; reforzar la sanidad, la educación o el progreso digital y universalizar su acceso; hacer de la empresa, el trabajo y el empleo valores compartidos de dignidad, prosperidad y sostenibilidad; y afianzar la paz, la convivencia y el respeto a los derechos humanos en todo el mundo.

Jonan Fernandez, secretario general de Transición Social y Agenda 2030, ha manifestado que "el Festival de San Sebastián es un marco con proyección local e internacional especialmente adecuado para hacer pedagogía de lo que la Agenda 2030 Euskadi Basque Country representa". Se trata, en última instancia de divulgar "la necesidad y oportunidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con contenidos claros y concretos y mediante una estrategia compartida con la ciudadanía, Auzolana. La Agenda 2030 es un compromiso de Euskadi y del Gobierno Vasco".

En palabras del director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, "para el Festival es muy importante que el Gobierno Vasco haya considerado nuestro certamen como un lugar idóneo para difundir el mensaje de la Agenda 2030". "El Festival de San Sebastián hace suyos los objetivos de la Agenda 2030 y trabaja de manera específica algunas de sus líneas de trabajo, como la sostenibilidad y la igualdad de género", ha señalado.

No habrá tercer Premio Donostia

Pese a que en los últimos días había corrido el rumor de un posible tercer Premio Donostia, José Luis Rebordinos, director del Festival, ha confirmado hoy que los dos únicos Premios Donostia de esta edición serán los ya anunciados premios al director y guionista canadiense David Cronenberg y la actriz francesa Juliette Binoche.