cultura Street Art Cities Los murales de Pasaia, Tudela y Ondarroa se clasifican entre los diez mejores del mundo EITB MEDIA Publicado: 20/01/2023 12:29 (UTC+1) Última actualización: 20/01/2023 14:28 (UTC+1) Las tres obras han pasado a la fase final de la votación para elegir el mejor mural del mundo que como cada año organiza la web Street Art Cities. Ahora, los usuarios y usuarias deberán elegir el mejor entre los diez finalistas. La votación concluirá el 30 de enero. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Ondarroa, Tutera eta Pasaiako horma irudiak. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Pasaiako, Tuterako eta Ondarroako horma-irudiek munduko hamar onenen artean sailkatzea lortu dute

En la lista de la web Street Art Cities para elegir el mejor mural del mundo había tres obras de Euskal Herria y las tres han conseguido pasar a la fase final, clasificándose entre las diez mejores. Se trata de los trabajos del joven artista pasaitarra Nexgraff impulsado por la asociación musical Illumbe en Casa Ciriza, el mural creado por el gallego Wedo Goas y el catalán Slim Safont en Tudela con ocasión del festival Futura Tudela, y la obra de la artista catalana Lian en Ondarroa en recuerdo de las rederas.

Street Art Cities publicó, a principios de este mes, una lista de los cien murales más destacados del mundo e inició una votación. Las obras están localizadas en 92 ciudades de 30 países como Albania, Argentina, Colombia, Georgia, India, Jordania, Nueva Zelanda, Rusia… y también en las localidades de Pasaia, Tudela y Ondarroa. Ahora, los usuarios y usuarias deberán elegir el mejor entre los mejores. La votación concluirá el 30 de enero.

La noticia ha pillado por sorpresa al pasaitarra Nexgraff. Reconoce que es "un honor" estar en esta lista que "cada vez tiene más prestigio". "Estoy contento, es una competición con bastante prestigio. Sin embargo, hay que decir también que faltan muchos buenos artistas en esta lista ", añade.

El método de votación es lo que no satisface del todo al joven pasaitarra. "Votan los usuarios y no un jurado formado por expertos. Hay trabajos increíbles en la lista sin recibir ni un solo voto. Depende, en gran parte, del interés de cada uno en promocionar los trabajos. Hay artistas con obras de arte realmente excepcionales que no promocionan sus trabajos, no les interesa", puntualiza.

Asimimo, también ha señalado que el mural de Pasaia es uno de sus preferidos. A pesar de ser un encargo, tuvo "mucha libertad" para trabajar, y el hecho de que el mural esté en su pueblo le aporta "algo especial".

El año pasado, el mural ganador fue una obra del artista gallego Diego As en Lugo, y no es la primera vez que artistas vascos y vascas han sido destacadas en este tipo de listas.

En 2020, por ejemplo, fue elegido entre los mejores del mundo un mural realizado por la artista azokitiarra Udane Juaristi en Oviedo, además de otro trabajo de Lian en Leitza.