cultura 22 de abril, en San Sebasitán La compañía de danza Lasala celebrará sobre el escenario su décimo aniversario N. V. | EITB Media Publicado: 20/04/2023 13:23 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2023 13:23 (UTC+2) La compañía de la bailarina Judith Argomaniz estrena el espectáculo "Lasala 10 urte" este sábado, 22 de abril, en la sala Gasteszena de San Sebastián. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Lasala dantza konpainiak agertoki gainean ospatuko du hamargarren urteurrena

La compañía Lasala, dirigida por la bailarina y coreógrafa Judith Argomaniz, cumple diez años, y lo celebrará este sábado, 22 de abril, en San Sebastián con el estreno del espectáculo "Lasala 10 urte".

Se trata de una propuesta "dinámica, fresca y atractiva" que recoge las piezas más destacadas creadas en su década de carrera.

"No es nada fácil mantener una compañía de danza durante 10 años. Me siento feliz y agradecida por poderme dedicar a lo que amo. Lasala es un regalo que me ha dado la vida. Hay que celebrar la vida, y, por supuesto, los 10 años de Lasala", afirma Argomaniz.