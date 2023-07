cultura Palmarés Las realidades libanesas protagonizan el palmarés de Zinegoak 2023 EITB Media Publicado: 03/07/2023 20:00 (UTC+2) Última actualización: 03/07/2023 20:34 (UTC+2) El documental Sirens de Rita Baghdadi se ha alzado con el Gran Premio Zinegoak 2023, patrocinado por EITB. Durante los próximos días en Filmin estarán disponibles varias obras de la sección oficial del festival. Escuchar la página Escuchar la página

Gala final del festival Zinegoak.

El festival de cine y artes escénicas LGTBIQ+ de Bilbao, Zinegoak, ha otorgado este lunes su palmarés de la edición 2023. Tanto el largometraje como el cortometraje más premiados en el festival retratan historias de diversidad sexual en Líbano. Asimismo, se ha hecho notar la presencia de mujeres directoras en el palmarés, puesto que de nueve premios han sido las ganadoras en seis.

El Gran Premio Zinegoak, patrocinado por EITB y con un valor de 4000 euros, ha recaído en el documental 'Sirens', de Rita Baghdadi. El jurado ha estimado que "narra un panorama complejo de disidencias donde el régimen ya ha caído". 'Sirens' ha sido la cinta ganadora de la categoría DOK, en la que el jurado también ha otorgado una mención especial a 'Uyra, a retomada de floresta' de Juliana Cari, por "mostrar una cosmovisión permeable al contexto que filma desde una perspectiva decolonial".

Respecto a FIK, la película ganadora ha sido para 'Regra 34' de Julia Murat, y en la sección KRAK, relacionada con las nuevas narrativas, el premio ha recaído en 'Anhell69' de Theo Montoya.

El premio del público, valorado en 1000 euros, otorgado por las personas que han acudido durante la última semana a las salas del festival, ha sido para el cortometraje 'Warsha' de Dania Bdeir, obra que también ha ganado el premio del Jurado Senior.

El jurado Joven, por su parte, ha premiado al cortometraje 'Perpetua felicidad' de Isa Luengo y Sofía Esteve Santoja, "por la historia que refleja y la naturalidad con la que lo hace". También han otorgado una mención especial a 'Desviación típica' de Paco Ruiz.

El jurado de Diversidad y Derechos Humanos, ha premiado el largometraje 'Who I Am Not' de Tünde Skovrán, "porque ofrece dos caminos diferentes de la disidencia intersexual, aún muy invisibilizada". El jurado también han concedido una mención especial a 'Uyra: a retomada da floresta' de Juliana Curi, "por mostrar con una estética bella y calmada la intersección entre la identidad no-binaria trans y la defensa del cuerpo-territorio periférico".

En lo que respecta al premio de Lesbianismo y Género, que tiene un valor de 1500 euros y está patrocinado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao, el premio ha recaido en 'Casa Susanna' de Sébastien Lifshitz (premio honorífico de Zinegoak 2021). También han querido otorgar una mención especial a 'Who I Am Not' de Tünde Skovrán.

Los y las profesionales de la interpretación también han concedido el premio a Mejor Interpretación Protagonista en Largometraje de Ficción a Sol Miranda, de 'Regra 34', "por abordar de una forma magistral universos muy diferentes". Y el de Mejor Interpretación de Reparto para Alejandro Goic de 'Mutt', "por conmovernos con su mirada llena de ternura y verdad".

El premio ZG/PRO WIP ha sido para el proyecto 'Armairutik plazara' de Egoitz Arbiol Albeniz e Ibai Fresnedo, producido por Hiruki Larroxa Kooperatiba.

Una vez finalizada la 20 edición, algunas de las películas de la sección oficial se pueden disfrutar en la plataforma Filmin hasta el 5 de julio, además de una retrospectiva sobre la premio honorífico Ángeles Cruz, un ciclo especial sobre el 20 aniversario o un ciclo con V.O.S. en euskera.