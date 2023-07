cultura 18 agosto – 10 septiembre Aurrera Fest programa 14 espectáculos en el Euskalduna Bilbao N. V. | EITB Media Publicado: 24/07/2023 13:27 (UTC+2) Última actualización: 24/07/2023 13:27 (UTC+2) El Euskalduna y la Diputación de Bizkaia ceden una sala del palacio para que tanto creadores y creadoras como empresas promotoras muestren sus propuestas. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

La compañía Lotura representará "Ausartak" el 1 de septiembre Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Aurrera Festek 14 ikuskizun eskainiko ditu Euskalduna jauregian

La cuarta edición del Aurrera Fest, una iniciativa de la Diputación de Bizkaia "para promover propuestas de artes escénicas locales", programará del 18 de agosto al 10 de septiembre, en el palacio Euskalduna de Bilbao, 14 espectáculos seleccionados entre las 44 candidaturas recibidas este año.

Las representaciones se llevarán a cabo en la sala 0E de Euskalduna Bilbao a un precio único de 10 euros.

Así, el 18 de agosto tendrá lugar un teatro interactivo, de la mano de Karramarro Impro, titulado 'El Escondite'. El domingo, 20 de agosto, la sala 0E acogerá a Soinuak Haizean con un espectáculo multidisciplinar que aúna danza tradicional y contemporánea, música de cámara y teatro llamado 'Itsasoa Laino Dago'. El mismo día el público también podrá disfrutar del espectáculo de humor 'Vaya Pack De Vasc@S', con Nerea Garmendia y Víctor Amilibia.

El 24 de agosto Amets Bete Kultur Elkartea ofrecerá un teatro cómico 'Historias Cercanas'. Al día siguiente, el 25 de agosto, el público podrá disfrutar del concierto The One y continuando con la música, el día 26, la sala acogerá el concierto de Deep Sea Monk. El 31 de agosto Oliver & Liuba ofrecerán el Show 'Los Inventores'.

Loturak Dantza Konpainia ofrecerá un espectáculo de danza experimental con la obra 'Ausarta' el 1 de septiembre. El 2 de septiembre Euskalduna Bilbao acogerá la comedia 'Risión Impovsible' de Crossover, y al día siguiente, 3 de septiembre, el público podrá disfrutar de un espectáculo de música con proyecciones, titulado 'Eguzkilore', de la mano de Bazzkun Proiektuak.

Raquel Torres y Ane Lindane representarán el monólogo 'Despotorre', ya el 6 de septiembre. El día 7 la sala 0E acogerá el concierto 'Beldurrekin Dantzan', de Ilargi. Finalmente, el 8 de septiembre Olatz García ofrecerá una actuación dentro de su gira 'The Standarse Of My Chilhood'.