kultura Abuztuak 18 – irailak 10 Aurrera Festek 14 ikuskizun eskainiko ditu Euskalduna jauregian N. V. | EITB Media Publikatuta: 2023/07/24 12:37 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2023/07/24 12:37 (UTC+2) Euskalduna jauregiak eta Bizkaiko Foru Aldundiak baldintza berezietan lagako dizkiete espazioa, berriz ere, sortzaile eta sustatzaileei. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Lotura dantza konpainiak irailaren 1ean oholtzaratuko du "Ausartak" ikuskizuna Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Aurrera Fest jaialdiaren laugarren edizioa egingo dute abuztuaren 18tik irailaren 10era, Euskalduna jauregian, Bilbon.

Bizkaiko Aldundiak eta Euskalduna jauregiak 0E aretoa baldintza berezietan uzten diete sortzaile eta sustatzaileei, jaialdi honen kariaz, eta aurten bertan aritzeko jaso dituzten 44 proposamenetatik 14 aukeratu dituzte dagoeneko ekimenaren arduradunek: antzerki interaktiboa, musika, dantza, magia, inprobisazioa, gospela, bakarrizketak...

Sarrerak, 10 euroko prezioan, salgai daude, eta ikuskizunak izango dira: "El escondite" (antzerki interaktiboa, gaztelaniaz), "Itsasoa laino dago" (dantza ikuskizuna, euskaraz), "Vaya pack de vasc@s" (bakarrizketak, gaztelaniaz), "Historias cercanas" (antzerkia, gaztelaniaz), The One kontzertua, Deep Sea Monk kontzertua, Gospel Bilbao kontzertua, "Los inventores" (magia, gaztelaniaz), "Ausarta" (dantza esperimentala, euskaraz), "Risión improvisible" (komedia inprobisatua, gaztelaniaz), "Eguzkilore" (mitologia eta jazza, euskaraz), "Despotorre" (bakarrizketak, euskaraz eta gaztelaniaz), "Beldurrekin dantzan" kontzertua eta "The standards of my chilhood" kontzertua.