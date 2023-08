cultura Cine Muere el director de 'El exorcista', William Friedkin, a los 87 años Agencias | EITB Media Publicado: 07/08/2023 19:36 (UTC+2) Última actualización: 07/08/2023 20:10 (UTC+2) El norteamericano ganó un Oscar con 'The French Connection' en 1971 y ganó mucha popularidad en 1973 con el estreno de la mítica película de terror 'El Exorcista'. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: William Friedkin 'Exorzista' filmaren zuzendaria hil da 87 urte zituela

El director de cine William Friedkin (Chicago, 1935) ha muerto este lunes a los 87 años de edad en Los Ángeles, según ha confirmado su esposa y exproductora Sherry Lansing y ha publicado The Guardian.

El norteamericano ganó un Oscar con 'The French Connection' en 1971 y ganó mucha popularidad en 1973 con el estreno de la mítica película de terror 'El Exorcista'.

Además, a lo largo de su trayectoria ha obtenido premios y nominaciones en certámenes como los Globo de Oro y festivales como Cannes, Locarno, Sitges o Venecia.

Entre sus películas destacan 'The Night They Raided Minsky's' (1968), 'Los chicos de la banda' (1970), 'The French Connection' (1971), 'El exorcista' (1973), 'Sorcerer' (1977), 'Cruising' (1980), 'Vivir y morir en Los Ángeles' (1985), 'Jade' (1995), 'Rules of Engagement' (2000) y 'The Hunted' (2003).