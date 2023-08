kultura Heriotza William Friedkin 'Exorzista' filmaren zuzendaria hil da 87 urte zituela Agentziak | EITB Media Publikatuta: 2023/08/07 19:45 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2023/08/07 20:11 (UTC+2) 1971n 'The French Connection' filmarekin Oscar sari bat irabazi zuen estatubatuarrak, eta 1973an 'Exorzista' beldurrezko film mitikoaren estreinaldiarekin ospe handia lortu zuen. Orria entzun Orria entzun

'Exorzista' filmaren irudia.

William Friedkin (Chicago, 1935) zinema zuzendaria hil da gaur, 87 urte zituela, Los Angelesen, Sherry Lansing bere emazte eta ekoizle ohiak baieztatu eta The Guardian argitaratu duenez.

1971n 'The French Connection' filmarekin Oscar sari bat irabazi zuen estatubatuarrak, eta 1973an 'Exorzista' beldurrezko film mitikoaren estreinaldiarekin ospe handia lortu zuen.

Gainera, bere ibilbidean zehar sariak eta izendapenak lortu ditu Urrezko Globoetan eta Cannes, Locarno, Sitges edo Venezia bezalako jaialdietan.

Bere filmen artean nabarmentzekoak dira 'The Night They Raided Minsky's' (1968), 'The Boys in the Band' (1970), 'The French Connection' (1971), 'Exorzista' (1973), 'Sorcerer' (1977), 'Cruising' (1980), 'To Live and Die in L. A.' (1985), 'Jade' (1995), 'Rules of Engagement' (2000) eta' The Hunted' (2003).