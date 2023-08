cultura Cine Zinemaldia ofrecerá una retrospectiva del cineasta japonés Hiroshi Teshigahara EITB Media Publicado: 30/08/2023 16:34 (UTC+2) Última actualización: 30/08/2023 16:58 (UTC+2) El festival, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, mostrará su filmografía completa: 20 títulos entre largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. Escuchar la página Escuchar la página

Cartel de la retrospectiva sobre Hiroshi Teshigahara. Foto: Zinemaldia.

Euskaraz irakurri: Hiroshi Teshigahara zinemagile japoniarraren atzera begirakoa eskainiko du Zinemaldiak

La 71ª edición del Festival de Cine de San Sebastián realizará una retrospectiva sobre el cineasta japonés Hiroshi Teshigahara, dentro del ciclo de cine clásico, en la que se mostrarán 20 títulos (largometrajes, mediometrajes y cortometrajes) que éste dirigió entre los años 1953 y 1992.

Hiroshi Teshigahara (1927-2001) es un autor fundamental del cine japonés de los años 60, gracias a una serie de filmes de poética experimental y a su prolongada colaboración con el escritor Kobo Abe. La única de sus películas que llegó a distribuirse en España, la celebrada Suna no onna / Woman in the Dunes (La mujer de la arena, 1964), es reflejo de aquella época y el estilo de Teshigahara.

El realizador nipón estudió Bellas Artes y se inició en el mundo del cine a mediados de los 50, en el campo del corto documental. Se interesó por todas las corrientes cinematográficas occidentales que habían mostrado los movimientos de resistencia durante la II Guerra Mundial. Formó parte del club denominado Cinema 57, en el que se proyectaban y discutían documentales que en muchas ocasiones no llegaban a verse en las salas comerciales. Este interés por el cine documental se reflejó también cuando pasó a la realización de largometrajes de ficción.

Su asociación con el escritor Kobo Abe fue muy fructífera. Él escribió los guiones de varias películas y adaptó tres de sus novelas al cine a petición de Teshigahara.

Dos de las películas del cineasta japonés se han podido ver con anterioridad en Donostia. En la edición de 1985 presentó la cinta "La mujer de la arena" en el ciclo "Cenizas y diamantes". Y en 2008, se proyectó "El hombre sin mapa" dentro de la retrospectiva "Japón en negro".

Esta retrospectiva forma parte del ciclo de cine clásico, coorganizado junto a la Filmoteca Vasca y realizada en colaboración con Japan Foundation y Etxepare Euskal Institutua en el marco del programa Euskadi-Japan 2023. El ciclo tendrá como complemento la publicación del libro de Inuhiko Yomota Crónicas de vanguardia. Conversaciones con Hiroshi Teshigahara, traducido del japonés por Daniel Aguilar.