kultura Zinema Hiroshi Teshigahara zinemagile japoniarraren atzera begirakoa eskainiko du Zinemaldiak EITB Media Publikatuta: 2023/08/30 16:56 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2023/08/30 16:56 (UTC+2) Irailaren 22tik 30era Donostian egingo den zinema jaialdiak bere filmografia osoa erakutsiko du; 20 pelikula, film luze, ertain eta laburrak kontutan hartuta.

Hiroshi Teshigahararen atzera-begirakoaren kartela. Argazkia: Zinemaldia. Whatsapp

Donostiako Zinemaldiaren 71. edizioak Hiroshi Teshigahara zinemagile japoniarrari buruzko atzera begirakoa eskainiko du zinema klasikoaren zikloan, eta hark 1953 eta 1992 urteen artean zuzendu zituen 20 titulu erakutsiko dira (luzeak, luzera ertainekoak eta laburrak).

Hiroshi Teshigahara (1927-2001) XX. mendeko 60ko hamarkadako zinema japoniarreko funtsezko zuzendarietako bat da, poetika esperimentaleko pelikula batzuei eta Kobo Abe idazlearekin izandako lankidetza luzeari esker. Espainian ikusi ahal izan zen bere filma bakarra, Suna no onna/Woman in the Dunes (1964), garai haren eta Teshigahararen estiloaren isla da.

Errealizadore japoniarrak Arte Ederrak ikasi zituen, eta 50eko hamarkadaren erdialdean hasi zen zinemaren munduan, filma labur dokumentalaren esparruan. II. Mundu Gerran erresistentzia mugimenduek erakutsi zituzten mendebaldeko zinema korronte guztik interesa piztu zioten. Cinema 57 izeneko klub baten parte ere izan zen. Bertan, askotan areto komertzialetan ikusten ez ziren dokumentalak proiektatzen eta eztabaidatzen zituzten.

Zinema dokumentalarekiko interes hori ondoren egin zituen fikziozko filma luzeetan ere islatu zen.

Kobo Abe idazlearekin batera egindako lana oso emankorra izan zen. Honek hainbat pelikuletako gidoiak idatzi zituen eta bere hiru eleberri zinemara egokitu zituen Teshigaharak eskatuta.

Donostiako Zinemaldian Japoniako zinemagilearen bi lan ikusteko aukera izan da orain arte. 1985eko edizioan Suna no onna zinta aurkeztu zuen "Errautsak eta diamanteak" zikloan. Eta 2008an, Moetsukita chizu proiektatu zen "Japonia beltzean" atzera begirakoaren barruan.

Atzera begirako hau "Klasikoak" zikloaren parte da. Euskadiko Filmategiarekin batera antolatu da eta Japan Foundation eta Etxepare Euskal Institutuarekin elkarlanean egin da, Euskadi-Japan 2023 programaren barruan. Zikloaren osagarri gisa Inuhiko Yomotaren Crónicas de vanguardia. Conversaciones con Hiroshi Teshigahara liburua argitaratuko da, japonieratik Daniel Aguilarrek itzulia.