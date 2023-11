cultura Zinebi Siete cortometrajes vascos compiten en la sección oficial de la última edición de Zinebi EITB MEDIA Publicado: 09/11/2023 16:45 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2023 16:45 (UTC+1) El ganador del Premio Goya al mejor actor revelación en 2018 Eneko Sagardoy debuta este año como director y competirá, entre otros, con David Pérez Sañudo, ganador de un premio Goya por su largometraje 'Ane', entre los siete cortos vascos de la Sección Oficial de la 65ª edición de Zinebi. Escuchar la página Escuchar la página

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje organizado por el Ayuntamiento de Bilbao se celebrará entre los días 10 y 17 de noviembre, y ya se han presentado los siete cortometrajes de la sección oficial.

En concreto, son Agrio del realizador bilbaíno David Pérez Sañudo, ganador de un premio Goya por su largometraje Ane (2020); Betiko gaua de Eneko Sagardoy, que se presentará en estreno mundial; In a Nearby Field de la artista vizcaína premio Gure Artea 2020, Laida Lertxundi, y la artista estadounidense Ren Ebel, y Memories of an Empty House, del polifacético cineasta portugués Bruno Carnide.

El resto son La mujer ilustrada, de la animadora vasca Isabel Herguera, Todo lo cubre la sal, debut en el cine de la bilbaína Joana Moya, y Ximinoa de la realizadora labortana Itziar Leemans.

En la gala inaugural de mañana, viernes, Zinebi rendirá un homenaje a los dos primeros galardonados con el Mikeldi de Honor de esta edición: el cineasta Frederick Wiseman, ganador del Oscar honorífico a toda su trayectoria en 2016, y el crítico de cine y periodista bilbaíno Félix Linares. Wiseman, de 93 años, ha cancelado su presencia en Festival debido a un empeoramiento repentino de su estado salud, por el que ha tenido que ser ingresado en un hospital de Boston (EE. UU.).

Al término de la gala de inauguración se proyectarán los cortometrajes vascos que compiten en la Sección Oficial.

Estas siete películas optan al Gran Premio Zinebi (dotado con 7000 euros), el Gran Premio del Cine Vasco (6000 euros), el Gran Premio del Cine Español (6000 euros), los premios Mikeldi en las categorías de ficción, animación y documental (5000 euros cada uno) y el Premio del Público-EITB (3000 euros).