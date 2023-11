kultura Zinebi Zazpi euskal film labur lehiatuko dira Zinebiren 65. edizioko sail ofizialean EITB MEDIA Publikatuta: 2023/11/09 17:11 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2023/11/09 17:11 (UTC+1) Eneko Sagardoyk bere lehenengo lana aurkeztuko du zuzendari gisa, eta, berarekin batera, besteak beste, 'Ane' filmarekin Goya sari bat irabazi duen David Perez Sañudoren lehiatuko da. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Leer en Castellano

Inaugurazio-ekitaldian, besteak beste, Felix Linares omenduko dute. Argazkia: Zinebi Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Bilboko Udalak antolatutako Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdia azaroaren 10etik 17ra egingo da, eta dagoeneko aurkeztu dituzte Sail Ofizialeko zazpi film laburrak. Zehazki, hauek dira: David Perez Sañudo errealizadore bilbotarraren Agrio (Goya sari bat irabazi zuen Ane film luzeagatik); Eneko Sagardoyren Betiko gaua (estreinaldian aurkeztuko da); Laida Lertxundi Gure Artea 2020 saria jaso duen artista bizkaitarraren eta Ren Ebel artista estatubatuarraren In a Nearby Field, eta Bruno Carnide zinemagile portugaldar polifazetikoaren Memories of an Empty House.

Gainerakoak Isabel Herguera euskal animatzailearen La mujer ilustrada, Joana Moyaren Todo lo cubre la sal eta Itziar Leemans lapurtar zinemagilearen Ximinoa dira.

Bihar, ostirala, egingo dute jaialdiaren inaugurazio ekitaldia, eta horretan Zinebik omenaldia egingo die aurtengo Ohorezko Mikeldia irabazi duten bi irabazleei: Frederick Wiseman zinemagilea, 2016an bere ibilbide osoari ohorezko Oscar saria jaso zuena, eta Felix Linares zinema-kritikari eta kazetari bilbotarra. Wisemanek 93 urte ditu, eta bertan behera utzi du jaialdirako bidaia, bere osasun egoerak bat-batean okerrera egin duelako. Bostongo (AEB) ospitale batean ingresatu behar izan dute.

Inaugurazio ekitaldiaren amaieran, Sail Ofizialean lehiatuko diren euskal film laburrak proiektatuko dira.

Zazpi film horiek Zinebi Sari Nagusia (7.000 euro), Euskal Zinemaren Sari Nagusia (6000 euro), Espainiako Zinemaren Sari Nagusia (6000 euro), fikzio, animazio eta dokumental kategorietako Mikeldi sariak (5.000 euro bakoitzak) eta Publikoaren Saria-EITB (3000 euro) jasotzeko hautagaiak dira.