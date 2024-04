cultura Televisión Una productora británica adaptará para televisión la trilogía del Baztán de Dolores Redondo Agencias | EiTB Media Publicado: 18/04/2024 13:09 (UTC+2) Última actualización: 18/04/2024 13:55 (UTC+2) La adaptación será en inglés y en español. No es la primera vez que algunos de los volúmenes de la trilogía llegan a la pequeña pantalla, ya que Netflix adaptó los títulos 'El guardián invisible', 'Legado en los huesos' 'y Ofrenda en la tormenta' a su plataforma. Escuchar la página Escuchar la página

Dolores Redondo, en una imagen de archivo. Foto: EFE

La productora británica Pure Fiction ha adquirido los derechos de la trilogía del Baztán y su precuela La cara norte del corazón, de Dolores Redondo, y convertirá en serie de televisión la saga literaria de novela negra.

La guionista y dramaturga Lydia Adetunji —con trabajos como 'His dark materials' (HBO) o "The last kingdom" (Netflix)—, será responsable de adaptar las cuatro novelas de Dolores Redondo.

La adaptación será en inglés y en español, según ha desvelado este jueves la Editorial Destino.

"Queremos ser fieles a la visceral sensibilidad española de Dolores. Pretendemos trabajar con socios europeos para que la serie tenga una esencia épica y auténtica", ha señalado Tom Winchester, director de la productora.

No es la primera vez que volúmenes de la trilogía llegan a la pequeña pantalla, ya que Netflix adaptó los títulos El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda en la tormenta a su plataforma.