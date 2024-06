cultura Vitoria-Gasteiz El Azkena Rock congrega a más de 50 000 personas en su edición número 25 EITB MEDIA Publicado: 23/06/2024 12:38 (UTC+2) Última actualización: 23/06/2024 12:58 (UTC+2) El festival de música de Vitoria-Gasteiz ha cerrado la edición de 2024 reafirmando su compromiso con las causas medioambientales y sociales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Más de 50.000 personas disfrutan del Azkena Rock Fest 2024. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Azkena Rock Fest se ha despedido esta madrugada de la edición número 22, en la que más de 50 000 personas han podido disfrutar de un festival de música comprometido con las causas medioambientales y sociales.

Y es que, el festival de Mendizabala ha contado este año con un espacio al que acudir durante el evento para informarse sobre la determinación y puesta en valor de las causas mencionadas anteriormente.

Por sus escenarios han pasado bandas internacionalmente conocidas como Queens Of The Stone Age, Jane's Addiction o Band Of Horses. Además, también ha habido lugar para grupos de música vascos, entre los que destaca la presencia de Lendakaris Muertos, banda que celebra su 20º aniversario.

Así pues, el Azkena cierra su edición de 2024, y ya se prepara para la número 23 que se celebrará los días 19, 20 y 21 de junio de 2025.