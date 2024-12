cultura BBK Live 2025 Kylie Minogue, Pulp, Nathy Peluso y Bad Gyal encabezan un Bilbao BBK Live 2025 lleno de sorpresas Naiara Ballesteros | EITB MEDIA Publicado: 04/12/2024 11:59 (UTC+1) Última actualización: 04/12/2024 11:59 (UTC+1) El festival confirma su cartel inicial para los días 10, 11 y 12 de julio en Kobetamendi, Bilbao, con artistas de renombre como Michael Kiwanuka, Nathy Peluso y Raye. La preventa comienza mañana, 5 de diciembre. El festival promete un mosaico de experiencias únicas. EITB Media. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Kylie Minogue, Pulp, Nathy Peluso eta Bad Gyal dira Bilbao BBK Live 2025 jaialdiaren protagonistak

El Bilbao BBK Live 2025 ya calienta motores con un cartel que promete atraer a miles de asistentes los próximos 10, 11 y 12 de julio en el icónico monte Kobetamendi. En su decimoctava edición, el festival reúne a figuras internacionales como Kylie Minogue, Pulp, y Michael Kiwanuka, junto a Bad Gyal, Nathy Peluso y Raye, en un despliegue musical que cruza géneros y generaciones, según ha dado a conocer este miércoles la organización del festival.

Además, artistas electrónicos de renombre como Orbital, Bicep con su show CHROMA (AV DJ set), y The Blessed Madonna con WE STILL BELIEVE completan una oferta que conecta el día y la noche. Otros nombres destacados incluyen L'Impératrice, Polo & Pan, Amaia, Carolina Durante, y el explosivo dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso.

El festival, que promete un mosaico de experiencias únicas, también apuesta por el descubrimiento de nuevas propuestas como Fat Dog, Jalen Ngonda y Alice Phoebe Lou, así como por talentos como Cala Vento, Viva Belgrado y Abhir.

La preventa exclusiva para antiguos asistentes arranca el jueves, 5 de diciembre, seguida por la venta Fan el día 9 y la general el 11 de diciembre a las 12:00 horas.

El precio de las entradas es el siguiente:

Bono preventa exclusiva asistentes: 135€ + gastos

Bono Fan: 145€ + gastos

Bono venta general: 150€ + gastos

Bono Cuadrilla: 750€ + gastos (por la compra de 5 bonos, se reciben 6)

Bono Gaztea: 120€ +gastos (para menores de 23 años, imprescindible presentar DNI en acceso al

festival)

Camping 4 noches: 30€ + gastos

Acceso gratuito para menores de 11 años (previa cumplimentación de formulario)