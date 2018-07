Música

14-15 de septiembre

Donostia Festibala presenta sus horarios y la distribución de artistas por escenarios

eitb.eus

25/07/2018

Mueveloreina sustituirá a Carolina Durante, que ha cancelado su actuación, el viernes. Kase O tocará el viernes a las 22:50, y Berri Txarrak el sábado a la 01:30.

El festival Donostia Festibala, que se celebrará en el Hipódromo Donostia los días 14 y 15 de septiembre, ha anunciado cuáles serán sus horarios y la distribución de los artistas en sus tres escenarios.

En la primera jornada, Kase.O actuará a partir de las 22:50 y C. Tangana lo hará desde la 01:10. Por su parte, el sábado las rusas Pussy Riot saldrán al escenario a las 23:05 horas, y Berri Txarrak tomarán el escenario Keler a la 01:30.

Además, los organizadores han anunciado que Mueveloreina, “trap y reggaeton con letras reivindicativas y de actualidad” se incorpora al cartel en sustitución de Carolina Durante, cuya actuación se ha cancelado por “cuestiones de agenda”.

Así queda el programa del festival:

DONOSTIA FESTIBALA

14 y 15 de septiembre de 2018

Hipódromo Donostia



Viernes



Keler

19:10 THE YOUNG WAIT

20:45 NIÑO DE ELCHE

22:50 KASE.O

01:10 C. TANGANA



Thunder Bitch

18:30 FRANK

19:55 CALA VENTO

21:55 MUEVELOREINA

00:15 NATHY PELUSO



Dabadaba

18:25 LESTER Y ELIZA

20:00 BETACAM

21:55 PET FENNEC

00:00 MANCI DJ

02:00 ALVVA DJ

04:00 TELMO TRENOR DJ





Sábado



Keler

19:10 ANE LEUX

20:45 NO AGE

23:05 PUSSY RIOT

01:30 BERRI TXARRAK



Thunder Bitch

18:30 LOS BRACCO

19:55 LA LUZ

21:55 LA M.O.D.A.

00:15 RIOT PROPAGANDA



Bukowski

18:25 PELAX

20:00 LIHER

21:55 SEÑOR NO

00:00 DJ ZUAITZ

02:00 FLANK SINNATTA DJ

04:00 BLAMI DJ