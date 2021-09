ABBA vuelve con nuevo álbum 40 años después

El legendario grupo sueco ABBA regresa a la música 40 años después de su retiro con un nuevo álbum y un concierto digital que ofrecerá el año que viene el Londres.

El nuevo disco, titulado "Voyage", saldrá a la venta el 5 de noviembre, aunque dos de las nuevas canciones ya han sido publicadas hoy (las puedes escuchar más abajo, en esta misma noticia).

ABBA, grupo superventas con más de 385 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, saltó a la fama en el festival de Eurovisión de 1974. Entre sus éxitos más conocidos, se encuentran canciones como "Waterloo", "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Chiquitita", "Super Trouper" y "Gimme!"

We are on our way back! Thank you for waiting.



