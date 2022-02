16/02/2022 12:03 Música 24 y 25 de junio El festival Bilbao Music Legends Fest cierra el cartel con Alan Parsons Live Project N. V. | EITB Media El maestro del rock progresivo será el segundo cabeza de cartel del festival, que ya anunció a Status Quo y también ha confirmado a Girlschool, Maika Makovski y Anari. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Alan Parsons comandará la jornada del sábado. Foto: Simon Lowery. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El festival BBK Bilbao Music Legends Fest, que se celebrará por primera vez en Bilbao los días 24 y 25 de junio, ha anunciado el cartel completo para su quinta edición (las anteriores cuatro se celebraron en Sondika) con la confirmación de Alan Parsons Live Project como segundo cabeza de cartel.

Alan Parsons, maestro del rock progresivo, ha trabajado como ingeniero de sonido con The Beatles, Pink Floyd, The Hollies y The Wings, entre otros muchos artistas.

A Parsons se le unen las legendarias londinenses Girlschool, el bluesman estadounidense Walter Trout, Shirley Davis & The Silverbacks, Maika Makovski, Anari, y el artista bilbaíno Mikel Renteria & Walk On Project Band.

Estos artistas se suman a los ya anunciados Status Quo, Hawkwind y Paul Carrack.

El festival que se celebrará los días 24 y 25 de junio en el Bilbao Arena, saca hoy a la venta las entradas de día a 55 euros (+ "gastos") y mantiene el bono de 2 días a 90 euros (+ "gastos").