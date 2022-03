03/03/2022 12:48 Música 8 y 9 de julio El festival Mondra & Roll lleva a Arrasate a Cock Sparrer, The Baboon Show y Cockney Rejects N. V. | EITB Media El festival tendrá lugar en el parque de Monterron los días 8 y 9 de julio, con un aforo para 2500 personas. Las entradas y bonos ya están a la venta. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Cock Sparrer encabezarán la jornada del sábado Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El nuevo festival Mondra & Roll llevará los sonidos punk rock a Arrasate, cuna entre otros de los míticos RIP y donde este estilo de música tiene gran presencia. El festival, con vocación de continuidad, tendrá lugar en el parque de Monterron durante dos días, 8 y 9 de julio, en sendas jornadas capitaneadas por respectivamente The Baboon Show y Cock Sparrer, en su gira de cincuenta aniversario.

El viernes, el cartel estará compuesto por los suecos de The Baboon Show, los pioneros del Oi! Cockney Rejects, los barceloneses La Inquisición, los alaveses de La Excavadora, una de las agradables sorpresas del actual panorama musical vasco y The Capaces.

El sábado, por su parte, los míticos Cock Sparrer celebrará en Arrasate sus 50 años de existencia, el doble que Des-kontrol, que celebrarán en casa su 25 cumpleaños como banda, en una noche en la que también estarán los históricos Peter and the Test Tube Babies, Perlata, Crap y Zero.

El aforo será de 2500 personas, y las entradas (38,5 euros) y bonos (59,5 euros) ya están a la venta.