Música Vitoria-Gasteiz El festival Kortxeak & Krispetak cerrará la trayectoria de Oihaneder Euskararen Etxea N. V. | EITB MEdia Publicado: 27/06/2022 16:51 (UTC+2) Última actualización: 27/06/2022 16:51 (UTC+2) Después de ocho años de trabajo en Vitoria, Oihaneder Euskararen Etxea cierra sus puertas. El jueves, 30 de junio, los grupos Liher y Lukiek ofrecerán un conciertos en el jardín de Falerina.

Euskaraz irakurri: Kortxeak & Krispetak jaialdiarekin itxiko du Oihaneder Euskararen Etxeak zortzi urteko ibilbidea

Oihaneder Euskararen Etxea de Vitoria-Gasteiz albergará entre los días 28 y 30 de junio una nueva edición del festival Kortxeak & Krispetak. En esta octava edición, última que organiza Oihaneder, habrá dos proyecciones audiovisuales y un concierto.

El martes, se podrá ver la película 'Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC' de Danny Garcia, mientras que el miércoles jóvenes raperos y raperas marroquíes serán protagonistas a través del documental "Casablanca Beats".

Ambas películas se podrán ver en la sala Ortuño a partir de las 19:00 horas, con subtítulos en euskera.

Liher y Lukiek, en directo

El tercer día del festival Kortxeak & Krispetak, el jueves 30 de junio, habrá un concierto de los grupos Liher y Lukiek en el jardín de Falerina a partir de las 19:00 horas.

De esta manera, Oihaneder Euskararen Etxea llega al final de su recorrido de ocho años, que culminará el jueves. Desde 2014, ha organizado 900 actividades, en las que han participado 66 500 personas.