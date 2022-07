Música 20-25 de julio Programación del Jazzaldia de San Sebastián EITB Media Publicado: 20/07/2022 16:58 (UTC+2) Última actualización: 20/07/2022 17:01 (UTC+2) La 57ª edición del festival de jazz de la capital guipuzcoana ofrece decenas de conciertos: Simple Minds, Calexico, Gregory Porter, Iggy Pop, Amina Claudine Myers, Diana Krall, Herbie Hancock, Mulatu Astatke... Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Iggy Pop actuará el 23 de julio en el Kursaal. Foto: Rob Baker Ashton. Whatsapp

20/07/2022

KELER GUNEA

Hora: 21:30

Precio: GRATIS

SIMPLE MINDS

CHILLIDA LEKU

Hora: 19:00

Precio: 25 €

VADIM NESELOVSKYI: Odessa Suite

21/07/2022

KURSAAL AUDITORIOA

Hora: 18:30

Precio: 35 €

CALEXICO

KELER GUNEA

Hora: 20:45

Precio: GRATIS

Mulatu Astatke

Hora: 23:30

Precio: GRATIS

Curtis Harding

FCC VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA

Hora: 12:30

Precio: 5 €

JAZZEÑE: Oreka TX

JAZZEÑE: Chico Pérez

ŠKODA SAN TELMO MUSEOA

Hora: 11:00

Precio: 25 €

Vadim Neselovskyi: Odessa Suite

FRIGO GUNEA

Hora: 19:30

Precio: GRATIS

Sharon Clark

Hora: 22:15

Precio: GRATIS

THE INTERNATIONAL CLASSIC JAZZ ALL STARS

FNAC GUNEA

Hora: 19:30

Precio: GRATIS

ATRISMA

Hora: 22:15

Precio: GRATIS

CARLA SEVILLA 5TET

KUTXA KULTUR

Hora: 12:00

Precio: GRATIS

The International Classic Jazz All Stars

GARBERA

Hora: 12:30

Precio: GRATIS

Txikijazz: Arima Soul

Hora: 20:00

Precio: GRATIS

Broken Brothers Brass Band

FNAC FORUMA

Hora: 19:00

Precio: GRATIS

NAT SIMONS

22/07/2022

TRINITATE PLAZA

Hora: 21:00

Precio: 35 €

MIHO HAZAMA & MUSIKENE SUMMER BIG BAND

HIROMI

KURSAAL AUDITORIOA

Hora: 18:30

Precio: 45 €

GREGORY PORTER

KELER GUNEA

Hora: 21:00

Precio: GRATIS

The Excitements

Hora: 23:30

Precio: GRATIS

Carolina Durante

FCC VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA

Hora: 12:30

Precio: 5 €

JAZZEÑE: Verónica Ferreiro & Javier Sánchez

JAZZEÑE: Carlos Sarduy

ŠKODA SAN TELMO MUSEOA

Hora: 11:00

Precio: 30 €

Craig Taborn

FRIGO GUNEA

Hora: 19:00

Precio: GRATIS

Sharon Clark

Hora: 22:15

Precio: GRATIS

ATRISMA

FNAC GUNEA

Hora: 19:00

Precio: GRATIS

HORDA

Hora: 22:15

Precio: GRATIS

EVA ALCAIDE

KUTXA KULTUR

Hora: 12:00

Precio: GRATIS

Sharon Clark

Nauticool

Hora: 21:00

Precio: GRATIS

J-Silk

GARBERA

Hora: 12:30

Precio: GRATIS

Txikijazz: Carla Sevilla 5tet

Hora: 20:00

Precio: GRATIS

Patáx

FNAC FORUMA

Hora: 19:00

Precio: GRATIS

ÉLIA BASTIDA & JOAN CHAMORRO

23/07/2022

TRINITATE PLAZA

Hora: 21:00

Precio: 35 €

STEVE COLEMAN & FIVE ELEMENTS

LOUIS COLE

KURSAAL AUDITORIOA

Hora: 18:30

Precio: 80 €

IGGY POP

KELER GUNEA

Hora: 21:00

Precio: GRATIS

THIS IS THE KIT

Hora: 23:30

Precio: GRATIS

VINTAGE TROUBLE

FCC VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA

Hora: 12:30

Precio: 5 €

JAZZEÑE: Moisés Sánchez – Soliloquio

JAZZEÑE: Daahoud Salim Quintet

ŠKODA SAN TELMO MUSEOA

Hora: 11:00

Precio: 30 €

Sofiane Pamart



FRIGO GUNEA

Hora: 19:00

Precio: GRATIS

MUSIKA ESKOLA BIG BAND

Hora: 22:15

Precio: GRATIS

BRUCE BARTH TRIO + TERELL STAFFORD

FNAC GUNEA

Hora: 19:00

Precio: GRATIS

CALIGRAMA

Hora: 22:15

Precio: GRATIS

TRÍO ZEMÍ

Nauticool

Hora: 21:00

Precio: GRATIS

J-Silk

GARBERA

Hora: 12:30

Precio: GRATIS

Txikijazz: SWINGTRONICS

Hora: 20:00

Precio: GRATIS

The Excitements

FCC Victoria Eugenia Antzokia - Club Aretoa

Hora: 18:00

Precio: CON INVITACIÓN. Las invitaciones se podrán recoger en la taquilla del teatro el mismo día del concierto, a partir de las 17:00 horas (máximo 2 invitaciones por persona).

Lucia Fumero

24/07/2022

TRINITATE PLAZA

Hora: 21:00

Precio: 35 €

AMINA CLAUDINE MYERS: GENERATIONS 4

BEN LAMAR GAY



KURSAAL AUDITORIOA

Hora: 18:30

Precio: 35 €

YANN TIERSEN: ELECTRONIC SET (LIVE A/V)

KELER GUNEA

Hora: 21:00

Precio: GRATIS

PILLOW QUEENS

Hora: 23:30

Precio: GRATIS

LEÓN BENAVENTE

FCC VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA

Hora: 12:30

Precio: 5 €

JAZZEÑE: Berta Moreno

JAZZEÑE: Ernán López-Nussa

ŠKODA SAN TELMO MUSEOA

Hora: 11:00

Precio: 30 €

Benny Green – The Connection: D. Ellington, B. Strayhorn, T. Monk

CHILLIDA LEKU

Hora: 12:30

Precio: 6€

Travellin' Brothers

FRIGO GUNEA

Hora: 19:00

Precio: GRATIS

GREGARIO DE LUXE

Hora: 22:15

Precio: GRATIS

ALDAPEKO BASQUE LATIN JAZZ

FNAC GUNEA

Hora: 19:00

Precio: GRATIS

MIKEL MORENO

Hora: 22:15

Precio: GRATIS

KYXO

Nauticool

Hora: 21:00

Precio: GRATIS

J-Silk

GARBERA

Hora: 12:30

Precio: GRATIS

Txikijazz: Lucia Fumero

Hora: 20:00

Precio: GRATIS

Sara Mansilla



25/07/2022

TRINITATE PLAZA

Hora: 21:00

Precio: 55 €

LAKECIA BENJAMIN & PURSUANCE

DIANA KRALL

KURSAAL AUDITORIOA

Hora: 18:30

Precio: 55 €

HERBIE HANCOCK

FCC VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA

Hora: 12:30

Precio: 15 €

MARCO MEZQUIDA & Juan de la Rubia: Bach & Forward

ŠKODA SAN TELMO MUSEOA

Hora: 11:00

Precio: 30 €

Benny Green – Reminiscing: H. Jones, T. Flanagan, C. Walton, O. Peterson

FRIGO GUNEA

Hora: 17:30

Precio: GRATIS

Federico Buccini & JEMMA label

Hora: 20:00

Precio: GRATIS

HIRUKOTE

Hora: 22:30

Precio: GRATIS

SWINGIN' BAYONNE

FNAC GUNEA

Hora: 12:00

Precio: GRATIS

SWINGTRONICS

Hora: 18:45

Precio: GRATIS

TEKO MAISIN

Hora: 21:15

Precio: GRATIS

RUMBLING LIPS

NAUTICOOL

Hora: 21:00

Precio: GRATIS

J-Silk

GARBERA

Hora: 12:30

Precio: GRATIS

Txikijazz: Les Fous

Hora: 20:00

Precio: GRATIS

Bruce Barth Trio