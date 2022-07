Música Programación La sala Hell Dorado de Vitoria celebra su 20º aniversario este otoño N. V. | EITB Media Publicado: 26/07/2022 16:55 (UTC+2) Última actualización: 26/07/2022 16:55 (UTC+2) La sala de conciertos ha organizado una serie de actuaciones en las que prevalece el rock para conmemorar sus dos décadas. Escuchar la página Escuchar la página

Biznaga actuará en la sala Hell Dorado el 27 de enero

La sala Hell Dorado de Vitoria-Gasteiz cumple veinte años, y lo celebrará con una extensa e interesante programación que abrirá la cantante estadounidense Nikki Hill el 3 de septiembre.

La fiesta y el rock continuarán el día 10 con The Diamond Dogs y Los Chill.

Aún en septiembre les tomarán el relevo los grupos Chisum Cattle CO y La Rosa Negra, y el 24 de ese mes será el turno de The Faithless y James Lege.

Ya en octubre pasarán por Hell Dorado los ingleses The Godfathers y los italianos The Peawees el día 1, y King Sapo y Resaca Jackson. Para el 22 de octubre se ofrece un triple cartel con Discípulos de Dionisos, Lie Detectors y La Perra Blanco Trío, antes de que cierren el mes, el día 29, The Excitements y Micky and the Buzz.

Noviembre arrancará con los estadounidenses Daddy Long Legs y los australianos The Meanies el día 5. El 11 tocarán Toundra y Burilan, un día antes de que lo haga Maika Makovski, y el 19 subirán al escenario vitoriano Marah (EE. UU.) y Split Squad (EE. UU. / Reino Unido).

Para terminar el año, hay cuatro conciertos programados en diciembre: Ray Collins Hot Club desde Alemania el 3 de diciembre, The Soulbreaker Company el 12, Elvez Christmas Show el 24 y Rambalaya el 30.

Finalmente, Biznaga y Bala actuarán en la sala Hell Dorado el 27 de enero.