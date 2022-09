Música Concierto Patti Smith estrenará la temporada del Kursaal N. V. | EITB Media Publicado: 27/09/2022 13:44 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2022 13:44 (UTC+2) La música estadounidense actúa este miércoles, 28 de septiembre, en San Sebastián. Todavía quedan algunas entradas para el concierto, a un precio de 80 euros Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Patti Smith Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Este miércoles, 28 de septiembre, la polifacética Patti Smith, música, escritora, artista visual y activista, ofrecerá en San Sebastián a partir de las 20:00 horas el concierto con el que Kursaal Eszena abrirá su nueva temporada.

A sus 75 años, Patti Smith es una figura indiscutible de la historia del rock. Han pasado cuarenta y siete años desde que en 1975 publicara Horses, su primer álbum, y después han llegado himnos como "Because the Night", coescrita con Bruce Springsteen, o el himno "People Have the Power".

Patti Smith actuará en el Auditorio Kursaal acompañada por su banda, formada por el bajista y teclista Tony Shanahan, el batería Seb Rochford y su hijo, el guitarrista Jackson Smith.

Todavía quedan algunas entradas para el concierto de la artista (80 euros), que en el mes de junio dejó muy buen sabor de boca con su actuación en el Azkena Rock Festival.