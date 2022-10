Música Entrevista Kepa Junkera: "Necesito mucha ayuda y estoy muy agradecido" Natxo Velez | EITB Media Publicado: 28/10/2022 08:11 (UTC+2) Última actualización: 28/10/2022 08:11 (UTC+2) Hablamos con el trikitilari bilbaíno sobre su situación casi cuatro años después de sufrir un ictus. Escuchar la página Escuchar la página

El 6 de diciembre de 2018 todo cambió perpetuamente para Kepa Junkera y todas las personas que lo rodean: ese día, el músico, una figura incuestionable dentro de la música popular, sufrió un ictus durante una gira de conciertos por Bélgica. Casi cuatro años después, su proceso de readecuación a la tornadiza nueva realidad sigue avanzando gracias a su tesón: "Soy muy cabezón ahora, antes, y espero que después", nos dice.

Entrevistamos a Junkera con la mediación de su familia, y nos lo encontramos "bien jodido, como suelo decir. Necesito mucha ayuda siempre, y estoy muy agradecido con todos y todas".

Kepa Junkera, que como el músico de Oskorri Natxo de Felipe sintetiza en el documental sobre la historia del trikitilari Berpiztu (Fermin Aio) "soñó e inventó un nuevo mundo para la trikitixa", se siente "contento porque hay gente mucho peor que yo", aunque, evidentemente, "lo más difícil es ver sufrir a los hijos y a la familia".

Kepa Junkera ('Berpiztu') El ictus es hoy en día la primera causa de discapacidad en nuestra sociedad, y la primera causa de la muerte entre las mujeres. En 2021, se detectaron en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 11 700 casos de ictus, una enfermedad generada por una interrupción en el flujo sanguíneo en el cerebro o la rotura de una vena o arteria en el mismo.

Junkera asistió el 20 de octubre al prestreno en Bilbao del citado documental Berpiztu, que su director Fermin Aio define como "una historia de esfuerzo, sueños cumplidos, enfermedad y superación" en la que participa EITB, y volvió a ser objeto de numerosas muestras de cariño por parte de su público.

"Estoy abrumado con la gente por el cariño que me ha brindado. No me lo esperaba", afirma el músico, embarcado en nuevos proyectos como un libro sobre su carrera, con un cuidado diseño, que estará disponible en la Durangoko Azoka: "Sigo con la ayuda de muchos amigos que me ayudan a pensar", nos dice.

La música, por supuesto, no ha dejado de sonar a su alrededor: Junkera afirma seguir escuchando "a los buenos y los mejores" mientras sigue la labor de acondicionarse a una enfermedad que sacude el cuerpo, las emociones, los pensamientos y las realidades propios y de aquellos y aquellas que lo rodean: "Ha sido muy difícil para todos, pero algo que aprendí de mis padres es a no quejarme".