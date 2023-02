Música 23 y 24 de jnio Chris Isaak y The Cult serán los cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legends Festival N. V. | EITB Media Publicado: 06/02/2023 13:32 (UTC+1) Última actualización: 06/02/2023 13:32 (UTC+1) El festival se celebrará los días 23 y 24 de junio en el Bilbao Arena, y acompañarán a ambas clásicas propuestas Nikki Lane, Willis Drummond, The Waterboys, Uli John Roth, Canned Heat… Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Chris Isaak eta The Cult izango dira BBK Bilbao Music Legends Festival jaialdiko kartelburuak

El BBK Bilbao Music Legends Festival, que se celebrará los días 23 y 24 de junio de 2023 en el Bilbao Arena, cierra cartel con la confirmación de la actuación del legendario cantante y compositor de rock & roll Chris Isaak.

Chris Isaak será segundo cabeza de cartel del festival. Con más de tres décadas de carrera y trece álbumes de estudio, el cantante y compositor de rock & roll, nacido en California, ofrecerá su espectáculo el sábado 24 de junio, un día después de la actuación de THe Cult, primer cabeza de cartel.

A la edición de este año también se unen el legendario compositor y que fue guitarrista líder de la banda de hard rock y heavy metal, Scorpions, Uli Jon Roth, la cantante y compositora de country-rock Nikki Lane (Nashville, EEUU), la banda de rock Willis Drummond, que presentarán su nuevo disco "Hala ere", Vargas Blues Band y el productor y compositor estadounidense Luke Winslow-King.

Estos artistas se suman a los ya anunciados anteriormente: The Cult, The Waterboys, Canned Heat y Nikki Hill, Lorelei Green, Sua y The Daltonics.

El festival pone este lunes a la venta las entradas de día a 60 euros (+gastos) y el bono de dos días a 95 euros (+gastos). El viernes 23 de junio, además de The Cult, actuarán Uli Jon Roth,Nikki Hill, Willis Drummond, Vargas Blues Band, The Daltonics y Sua. El sábado seráel turno de Isaak, The Waterboys, Canned Heat, Nikki Lane,Luke Winslow-king y Lorelei Green.