Música Concierto Dos noches con Bob Dylan, en San Sebastián N. V. | EITB Media Publicado: 19/06/2023 13:12 (UTC+2) Última actualización: 19/06/2023 13:19 (UTC+2) La gira del cantautor estadounidense tendrá sendas paradas el lunes y el martes en la capital guipuzcoana, en el Kursaal. Quedan todavía unas pocas entradas, a 205 y 155 euros.

Bob Dylan. Foto: Efe.

Euskaraz irakurri: Bob Dylan, bi egunez Donostian

La gira mundial que Bob Dylan comenzó a finales de 2021 y se alargará hasta 2024 llegará a San Sebastián este lunes y martes, días 19 y 20 de junio, donde presentará un repertorio centrado en su trigésimo noveno álbum de estudio, "Rough and Rowdy Ways".

Aún quedan unas pocas entradas a la venta para los dos conciertos en la web del Kursaal, a 205 y 155 euros.

La organización ha anunciado que se tratará de dos conciertos libres de teléfonos móviles; se pondrán a disposición de los y las asistentes fundas para teléfonos, que solo se podrán desbloquear en una zona específica y señalizada, destinada a su uso.

La prohibición del uso del móvil es innegociable, y solo se harán exenciones médicas para quienes dependen de su teléfono para el tratamiento.

Para los que quieran un recuerdo del concierto, el fotógrafo oficial de la gira publicará fotos y videos todas las noches en jackwhiteiii.com y su perfil de Instagram @officialjackwhite.

El músico, de 82 años, solo se debe a estas alturas a su criterio, y, al menos en los anteriores conciertos de la gira, no ha tocado canciones que los menos versados en su obra esperarán, como "Blowin' in the wind", "Like a rolling Stone" y "Knockin' on heaven's door". A pesar de ello, según las crónicas (el artista sigue fiel a su opacidad respecto a los conciertos), ha ofrecido grandes conciertos al piano, acompañado de batería, dos guitarras, bajo, steel guitar y violín.