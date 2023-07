Música Mondra & Roll El punk rock resonará con fuerza en Arrasate N. V. | EITB Media Publicado: 07/07/2023 16:02 (UTC+2) Última actualización: 07/07/2023 16:02 (UTC+2) El viernes y el sábado se celebrará el festival Mondra & Roll en el parque Monterron, encabezado por The Interrupters, Sick of It All, Buzzcocks, Perkele y Bad Manners. Escuchar la página Escuchar la página

The Interrupters serán los encargados de cerrar el festival el sábado

Las melodías y ritmos punk sonarán potentes este fin de semana en Arrasate, localidad en la que el estilo goza de muy buena aceptación. La segunda edición del festival Mondra & Roll ofrecerá una doble ración de guitarras con distorsión en el parque Monterron los próximos viernes y sábado.

El viernes, el recinto de conciertos abrirá a las 18:00 horas, y el grupo gernikarra Agur comenzará media hora después a desgranar las canciones de su disco "Garena gara". Tras ellos, será el turno de Special Crew y Rotten XIII, a quienes seguirá un desfile de mitos del punk rock: los veteranos UK Subs, los suecos Perkele (22:30), los históricos de la escena hardcore de Nueva York Sick of It All y su siempre impecable directo (23:50) y los bailables Bad Manners (01:10).

La cita para iniciar la segunda jornada del festival está puesta también a las 18:00 horas. Media hora después, arrancará la programación musical con el cuarteto de hermanas Maid of Ace y las rusas Svetlanas.

A continuación, sonarán los temas de los beasaindarras Hell Beer Boys y los clásicos del hardcore barcelonés Subterranean Kids. Tras Buzzcocks y Arkada Social, subirá al escenario a presentar su último disco, "In the wild" The Interrupters, el grupo que mayor curiosidad ha despertado.

El festival Mondra & Roll cuenta con un solo escenario, con lo que se podrá disfrutar de todos los conciertos, y la organización espera una asistencia de 3000 personas por jornada.

El domingo, Manu Chao

El domingo, el día siguiente al Mondra & Roll, el propio parque Monterron acogerá un concierto acústico de Manu Chao, quien actuará junto a los grupos Eire y Burutik. Las 2500 entras que pusieron a la venta volaron en 20 minutos.