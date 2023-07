Musika Arrasate Punk rocka ozen, Arrasaten N. V. | EITB Media Publikatuta: 2023/07/07 12:55 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2023/07/07 12:56 (UTC+2) Mondra & Roll jaialdia egingo dute ostiral-larunbatetan, Monterron parkean, The Interrupters, Sick of it all, Buzzcocks, Perkele eta Bad Manners buru direla. Orria entzun Orria entzun

Punk doinuak goraki entzungo dira asteburuan Arrasaten, musika mota horretarako jaidura handia erakutsi duen herrian. Mondra & Roll jaialdiaren bigarren edizioak programa bikoitza eskainiko du Monterron parkean, larunbat-igandeetan.

Ostiralean, 18:00etan irekiko dituzte kontzertu eremuaren ateak, eta ordu erdi geroago ekingo dio egitarauari Agur talde gernikarrak, "Garena gara" diskoko kantuak aletzeari. Horien ondoren etorriko dira Special Crew eta Rotten XIIren emanaldiak, eta mitoak mitoari jarraituko dio kontzertuaren azken txanpan: UK Subus punk beteranoek (21:20), Perkele suediarrek (22:30), kontzerturo agertokia txikitzen duten Sick of it All New Yorkeko hardcore eszenaren beteranoek (23:50) eta Bad Manners dantzagarriek (01:10) joko dute.

Jaialdiaren bigarren jardunaldia abiatzeko hitzordua ere 18:00etarako dago jarrita. Ordu erdi geroago abiatuko du programazioa Maid of Ace Elliot ahizpen laukoteak, eta Svetlanas errusiarren proposamena etorriko da ondoren.

Hell Beer Boys beasaindarrak arituko dira gero, eta Subterranean Kids hardcoreko bartzelonar klasikoak. Buzzcocks eta Arkada Social etorriko dira ondoren, eta jaialdia The Interruptersek itxiko du, jakin-min handiena piztu duen taldeetako batek, "In the wild" diskoa aurkezten.

Mondra & Roll jaialdian agertoki bakarra egongo da, kontzertu guztiak ikusi ahal izango dira horrenbestez, eta antolatzaileek 3.000 pertsona espero dituzte eguneko.

Biharamunean, Manu Chao

Mondra & Roll jaialdiaren biharamunean, jaialditik kanpo, Manu Chaok kontzertu akustikoa eskainiko du Monterron parkean bertan Eire eta Burutik taldeekin batera. 20 minutuan saldu zituzten salgai jarri ziren 2.500 sarrerak.