Música 58ª edición "Euskorleans", aperitivo del Jazzaldia N. V. | EITB Media Publicado: 20/07/2023 13:39 (UTC+2) Última actualización: 20/07/2023 13:39 (UTC+2) Un pasacalles que combina la música y danza vascas con las brass bands y el jazz de Nueva Orleans preparará el ambiente en una ciudad que recibirá a partir del viernes a Kenny Barron, Arima Soul, Norah Jones, Ben Harper, Pat Metheny y muchos y muchas más.

Euskaraz irakurri

Norah Jones actuará el sábado en el Kursaal. Foto: Shervin Lainez.

San Sebastián ya se mueve y canta a ritmo de jazz. Todo está preparado para que 16 escenarios alberguen más de 90 conciertos: Trinitate Plaza, Keler Gunea (playa Zurriola), Kursaal Auditorioa, FCC Victoria Eugenia Antzokia, Škoda San Telmo Museoa, Frigo Gunea, Fnac Gunea, Chillida Leku, Kutxa Fundazioa (Tabakalera), Sala Club, Nauticool, Garbera, San Martin Merkatua, Irún, Fnac Foruma y el Hotel María Cristina.

Pero, ¿quién llenará de música estos escenarios? La 58ª edición del Jazzaldia de San Sebastián presenta un cartel lleno de nombres y propuestas muy diversas: Norah Jones, Ben Harper, Joss Stone, Pat Metheny, Village People, Abdullah Ibrahim, Kenny Barron, Enrico Rava, Bill Frisell, Tiken Jah Fakoly, Yosuke Yamashita, Fred Wesley & The New J.B.'s, Jerry Bergonzi, Eri Yamamoto, Bamba Wassoulou Groove, Michele Hendricks & Ronald Baker Project…

Traer a la música estadounidense Norah Jones (Nueva York, 1979) a San Sebastián ha sido un antiguo deseo del director del festival, Miguel Martín, y el público ha respondido. Las entradas, a 95 euros, para el concierto que la pianista, guitarrista y cantante que obtuviera un éxito masivo con su mezcla de jazz y pop en su disco "Come away with me" ofrecerá el sábado en el Kursaal se agotaron en un santiamén.

Habrá otros grandes conciertos los próximos días, como el de Kenny Barron y la Joven Orquesta de Euskal Herria el viernes (Kursaal), Ben Harper & The Innocen Criminals (Kursaal, todas las entradas vendidas) y Abdullah Ibrahim Trio (Trinidad) el domingo, Pat Metheny el lunes (Kursaal, no quedan entradas) y Rocío Márquez y Bronquio el martes (Kursaal).

Además, el escenario Keler, situado en la playa de la Zurriola, ofrecerá una programación más abierta a otros géneros (Village People, Viva Suecia, ZETAK), y el Jazzaldia propondrá diferentes conciertos de músicos y artistas vascas y vascos: Elena Setién, Arima Soul, Xahu, Motelas, Arnaud Labastie Trio, Nakar, Mikel Legasa's Quintet, Kinkfolk, Ramada Inn…

"Euskorleans"

El jueves, 20 de julio, el pasacalles Euskorleans adelantará el ambiente necesario para tomar el pulso a lo que viene a partir del día 21. El proyecto que surge de la colaboración entre Kukai Dantza y el músico L. M. Moreno "Pirata" combina, como lo hiciera Fermin Muguruza en su disco "Irun meets New Orleans", la música y en este caso también la danza vascas con las brass bands y el jazz de Nueva Orleans.

Su recorrido contará con cuatro paradas: explanada de Sagües, Kursaal (zona acceso parking), Kiosko del Boulevard y Náutico. El camino arrancará a las 19:00 de Sagües y en cada parada del recorrido se ejecutarán piezas de danza de entre 20-25 minutos acompañadas de la banda de música.

Premios

Los músicos Abdullah Ibrahim, Enrico Rava y Yosuke Yamashita recibirán los premios de la 58ª edición del festival de jazz de San Sebastián, que se celebrará del 21 al 25 de julio.