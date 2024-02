Música Anohni & The Johnsons actuará en San Sebastián el 20 de junio Publicado: 27/02/2024 12:10 (UTC+1) Última actualización: 27/02/2024 12:10 (UTC+1) El concierto tendrá lugar en el Kursaal, y las entradas saldrán a la venta este viernes, 1 de marzo. Escuchar la página Escuchar la página

Anohni & The Johnsons, en San Sebastián el 20 de junio

Euskaraz irakurri: Anohni & The Johnsons Donostian izango dira ekainaren 20an

El grupo Anhoni & The Johnsons actuará en el Kursaal de San Sebastián el 20 de junio. La venta general de entradas para el concierto, a un precio de 85 euros, se abrirá el 1 de marzo a las 11:30 horas.

Antes, según ha anunciado la organización, las personas adheridas a la iniciativa Eszena Kide podrán beneficiarse de una preventa que se extenderá desde las 10:00 horas del 28 de febrero hasta las 11:25h AM del 1 de marzo.

Los tiques se podrán adquirir en las taquillas del Kursaal y en la web.

Anohni estará acompañada de una banda de ocho músicos que incluye a la violonchelista Julia Kent, Maxim Moston, el multinstrumentista Doug Wieselman y el guitarrista y productor Jimmy Hogarth. El grupo presentará su nuevo disco It's Time To Feel What's Really Happening.

En 2005, Anohni alcanzó el éxito mundial con su segundo álbum, I am a bird now, publicado bajo el nombre de Antony and The Johnsons.