Musika Kontzertua Anohni & The Johnsons Donostian izango dira ekainaren 20an N. V. | EITB Media Publikatuta: 2024/02/27 11:42 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2024/02/27 11:56 (UTC+1) Emanaldia Kursaalen izango da, eta sarrerak martxoaren 1ean jarriko dituzte salgai, 85 euroan.

Leer en Castellano

Anohni & The Johnsons ekainaren 20an izango dira Donostian

Anohni & The Johnsons taldeak kontzertua eskainiko du ekainaren 20an, Donostian, Kursaalen. Sarrerak 85 euroan salduko dituzte, ostiral honetan, martxoak 1, 11:30ean hasita. Salmenta orokorraren aurretik, Kursaal Eszenak jakinarazi duenez, Eszena Kide ekimenari atxikitako pertsonentzako aurresalmenta esklusiboa izango da bi egunez, otsailaren 28ko 10:00etatik martxoaren 1eko 11:25era.

Txartelak Kursaaleko leihatiletan eta webgunean erosi ahal izango dira.

Anohni & The Johnsons taldeak It 's Time To Feel What' s Really Happening diskoa aurkeztuko du ekainean Gipuzkoako hiriburuan emango duen kontzertuan. 2005ean, mundu mailako arrakasta lortu zuen Anohnik I am a bird now bere bigarren diskoarekin, taldeak Antony and The Johnsons izena zuela.