Música 14 y 15 de junio El festival Music Legends tiene todo listo para la fiesta del rock clásico N. V. | EITB Media Publicado: 30/04/2024 09:46 (UTC+2) Última actualización: 30/04/2024 10:16 (UTC+2) La organización ha publicado los horarios de la séptima edición del festival musical. El viernes, 14 de junio, el grupo principal será The Pretenders, mientras que el mayo reclamo del sábado es el concierto de Deep Purple. Escuchar la página Escuchar la página

The Pretenders tocará el viernes a las 22:10. Foto: Ki Price.

A falta de un mes y medio para el festival Bilbao BBK Music Legends, la organización ha adelantado los horarios de los conciertos que se celebrarán en el pabellón Bilbao Arena los días 14 y 15 de junio. Solo quedan entradas en el nivel tres de la grada, a un precio de 65 euros.

El viernes, 14 de junio, actuarán sobre el escenario Susan Santos; el famoso grupo de americana The Jayhawks; The Pretenders, capitaneados, claro, por Chrissie Hynde; y The Screamin' Cheetah Wheelies.

Al día siguiente, 15 de junio, Petti será el primero en tocar, y tomarán el relevo al de Bera los míticos Canned Heat, los históricos Deep Purple y el blues rock de Blues Pills.

Además, todas las personas que hayan adquirido entradas de pista o gradas 1 y 2 podrán acceder a la explanada exterior Voodoo Child Bar, donde actuarán en directo las bandas Arnau & The Honky Tonk Losers, Ziin & The Melody Breakers y Sotomonte (viernes), y Kinki Boys, Nevadah y The Ribbons (sábado). Quienes tengas entradas para el tercer nivel de grada no podrán entrar a esa zona "por motivos de seguridad y evacuación".

Viernes 14 junio

Apertura de puertas 18:00h

18:30 SUSAN SANTOS

20:20 THE JAYHAWKS

22:10 THE PRETENDERS

00:30 THE SCREAMIN' CHEETAH WHEELIES

Voodoo Child Bar:

19:35 Arnau & The Honky Tonk Losers

21:25 Ziin & The Melody Breakers

23:45 Sotomonte

Sábado 15 junio

Apertura de puertas 17:30h

18:00 PETTI

19:50 CANNED HEAT

21:45 DEEP PURPLE

00:00 BLUES PILLS

Voodoo Child Bar:

19:05 The Ribbons

20:55 Nevadah

23:20 Kinki Boys