Música Festival The Black Keys, The Mars Volta y Diego Vasallo, en las pantallas de Dock of the Bay N. V. | EITB Media Publicado: 28/05/2024 13:48 (UTC+2) Última actualización: 28/05/2024 13:48 (UTC+2) El festival de música documental de San Sebastián celebrará su decimoséptima edición entre los días 17 y 22 de junio. Han preparado una exposición sobre el proceso de composición de "Hasiera bat", primer disco en solitario de Gorka Urbizu.

"Diego Vasallo, La Posteridad Para Más Tarde" será uno de los títulos proyectados

Euskaraz irakurri: The Black Keys, The Mars Volta eta Diego Vasallo, Dock of the Bayren pantailetan

El XVII festival de cine documental musical de San Sebastián Dock of the Bay, que se celebrará del 17 al 22 de junio, proyectará 13 largometrajes y siete cortometrajes. Además, ofrecerá una exposición sobre el universo creativo del músico Gorka Urbizu, que inaugurará él mismo, conciertos a cargo de Diego Vasallo y Kokoshca y mesas redondas.



Dock of the Bay, que se desarrollará en los cines Trueba, Tabakalera, Teatro Principal y en otros espacios de la ciudad, así como Le Bukowski o el Convento de Santa Teresa, ofrecerá en su Sección Oficial un total de ocho largometrajes a concurso, que versarán sobre el grupo Peaches, Sexy Sadie, The Black Keys, las hermanas cantaoras andaluzas Fernanda y Bernarda, la relación artística y personal entre Omar Rodríguez-Lopez y Cedric Bixler-Zavala (At the Drive-In / The Mars Volta), Lagartija Nick, la estrella musical alemana Gudrunt Gut y el grupo Mogway.

En cuanto a los siete largometrajes a concurso, seis de ellos podrán verse en una sesión conjunta que tendrá lugar el jueves 20 de junio a las 19:00 horas en el cine de Tabakalera, con presentaciones y coloquios por parte de las directoras y directores: 'Punkaren beste aldea', del grupo Perlata, 'El camino del ruido', 'Un punk ejemplar', 'If the clouds fall', 'Ressonàncies (d'una música callada)' y 'Barranco, el regreso de la Filoxera', un documental experimental que retrata el festival de música Barranco Fest, en Fitero.

La sección fuera de competición Perfect Day mostrará, entre otros trabajos, el film Diego Vasallo, La Posteridad Para Más Tarde, de Beatriz Echeverria, que permite al espectador entrar en la intimidad del proceso creativo de este artista.

La programación de Dock of the Bay se completa con la sección paralela de conciertos, Dock Live! y con las actuaciones de Kokoshca (jueves 20 a las 21.00 horas en la sala Kutxa Fundazioa Kluba Tabakalera) y el propio Diego Vasallo (el miércoles 19 a las 21.00 horas).

Como "novedad" este año ha destacado la exposición 'Janela bat, Una ventana al universo creativo de Gorka Urbizu' que reunirá en el convento Santa Teresa de San Sebastián del 14 de junio y durante un mes, el trabajo fotográfico de Ibai Arrieta y varias piezas audiovisuales del cineasta Alexander Cabeza Trigg, así como el libro 'Kaier Bat' y disco 'Hasiera Bat' de Urbizu, que acudirá a la inauguración.