Música Nuevo disco "Hasiera bat", de Gorka Urbizu, canción a canción Natxo Velez | EITB Media Publicado: 17/01/2024 08:53 (UTC+1) Última actualización: 17/01/2024 08:54 (UTC+1) El líder de Berri Txarrak publica su primer disco en solitario, "Hasiera bat". Nos sumergimos en cada uno de sus diez temas, uno por uno.

Gorka Urbizu. Foto: Ibai Arrieta.

Euskaraz irakurri: Gorka Urbizuren "Hasiera bat", kantuz kantu

Ya han pasado casi cinco años desde que Gorka Urbizu anunciara, en una emocionante rueda de prensa ofrecida en Lekunberri, un "paron indefinido" en la trayectoria de Berri Txarrak después de 25 años de fructífera, frenética e ininterrumpida carrera del grupo. Explicó entonces que el grupo debía parar para que él pudiera avanzar.

Hace ya más de cuatro años desde que el último acorde del grupo navarro quedara suspendido en el Navarra Arena aquella noche inolvidable de noviembre, para refugio de algunos y –ojalá– combustible creativo de otros y otras. Ahora, llega por sorpresa Hasiera bat, primer disco en solitario de Urbizu, y lo hace completo y sin preaviso, sin adelantos ni adelantos de adelantos, tan comunes en nuestra era, la del ruido.

Adentrémonos en las diez canciones que propone este sencillo, desnudo pero profundo disco de tempo (más) reposado y digestión lenta.

"Maitasun bat"

Gorka Urbizu nos da la bienvenida a esta nueva dimensión de su universo creativo con ritmos cadentes, no a base de sacudidas; en este nuevo inicio (¡vivan los inicios!), el cantante y guitarrista navarro no saluda con canciones desnudas y desprovistas de toda interferencia, sin distorsión.

Quien pulse con ansiedad o curiosidad el botón de play será recibido o recibida con ecos soul en cuanto el disco comience a girar (o, actualicémonos, la barra de tiempo a avanzar): la primera canción, "Maitasun bat", está edificada sobre baterías que acarician, un apagado y opaco sonido de bajo y, en su último cuarto, armoniosos coros; desde este inicio, es palpable el arduo trabajo realizado por el productor Jordi Matas y el coproductor Joan Pons sobre las sustanciosas y elaboradas composiciones de Gorka.

Este primer tema nos advierte ya, en primer término, de que las pausas, los silencios y la alteración de las dinámicas tienen un papel fundamental en la minimalista concepción del disco, y ofrecen un recurso básico a los músicos en su empeño por "desnudar y vaciar las canciones hasta dejarlas en su mínima expresión. Bellas. Crudas. Puras", tal y como ellos mismos explican en la hoja de prensa que acompaña el lanzamiento.

"Teoria bat"

"Teoria bat", presentada como el primer single del disco, es una canción de ritmo más vivaz, lo que la hace encajar con más holgura dentro el canon pop rock. Se vale, asimismo, para ello de una melodía más pegadiza, además de un muy eficaz ritmo de batería que no deja de hacernos avanzar en la medida en que el tema se va desarrollando. Esta segunda canción de Hasiera bat nos regala además, por si todo lo anterior no fuera suficiente, una de esas frases que Gorka acostumbra a grabar en nuestra memoria con cada lanzamiento: "Gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude" (las cosas no son así, las cosas están así).

"Tren bat"

Abre la tercera canción de Hasiera bat otra frase que seguro más de uno o una acabará plasmando en tinta sobre su piel: "Ikusmenak itsututa gaude" (estamos cegados por la vista).

"Tren bat" es una canción de compás más contenido; el estribillo avanza implacable con cada golpe de caja, como un tren.

Desde ese tren, Urbizu canta a un mundo fallido, un mundo desastroso que nos disponemos a entregar a nuestros y nuestras descendientes: "Aukeratu zure drama / titiburuak pixelatuta / pistolak prime time-an / hauxe da jasoko duzun mundua (escoge tu drama / pezones pixelados / pistolas en prime time / este es el mundo que recibirás). "El artista, como pararrayos que atrae las tensiones de su época", que decía el escritor valenciano Rafael Chirbes.

De todas formas, existe la posibilidad que todo no sea definitivo, y el yo lírico de la canción nos cuenta que nos ha hecho una canción "gauzak okertzen diren unerako" (para el momento en que las cosas se tuerzan). "Agian bada zerbait / mendi gailurrez pixka bat harago" (Quizás haya algo / un poco más allá de las cimas de las montañas).

"Toki bat"

La canción más corta del álbum es también una de las más interesantes en el plano musical. Está guiada desde el inicio por el bajo, y sirve como ejemplo del esencial papel que desempeña este instrumento a lo largo de todo el disco (Jordi Matas realiza un trabajo estratosférico a las cuatro cuerdas), así como de catálogo de buenas prácticas en la composición para músicos y músicas: guitarras que entran y salen del plano, cambios constantes de dinámicas y acentos en la ejecución, efectos de pregunta-respuesta en las guitarras, estos sugerentes pasajes con una subida cromática… Disfrutable y analizable a partes iguales.

"Janela bat"

Esta sencilla (sí, otra vez la palabra sencilla como leitmotiv) y melancólica canción ofrece su centro a la voz y la guitarra, pero sin que estas queden en ningún momento de estar arropadas por el bajo y la batería; son estos los que les ofrecen, diligentes, un elegante y agradable espacio nuclear.

Además, tal y como recogía la traductora Isabel Etxeberria Ramírez en la red X a tenor del lanzamiento del disco, esta canción ha llevado a muchas personas a los diccionarios en busca del significado de la palabra janela.

"Kolore bat"

Si se me permite hacer una referencia a Berri Txarrak, es lícito acordarse de su canción "26 segundotan" al escuchar el inicio de "Kolore bat". No obstante, más allá del tono de voz de Urbizu y su universo lírico, las semejanzas en entre Hasiera bat y Berri Txarrak terminan, realmente y como era de esperar, en ese segundo EP del monumental Denbora da poligrafo bakarra, y el parecido con este tampoco es demasiado evidente.

El ritmo y la melodía de "Kolore bat" reaviva ese regusto soul que nos despertaban la producción y el inicio del disco, y vuelve a quedar patente la riqueza tanto de la producción como de la composición: el oído agradece esos cruces entre la línea de bajo y los arpegios de guitarra y, sobre todo, la tensión de los acordes que aparecen a partir del segundo minuto de "Kolore bat".

"Lilura bat"

"Lilura bat", eminentemente luminosa, nos acerca al pop más alegre tanto en su melodía como en su letra. Esta última se alinea, además, en esta canción con la naturalidad y la sencillez primigenias del disco.

Se canta, como muestra de esa sencillez y de rechazo a toda tentación de épica: "Ibaiertzean utzi ditut / ezpata eta ezkutua / bi-biak" (he dejado en la orilla del río / la espada y el escudo / ambos).

La canción ilumina con su luz al y la oyente, y su brillo no queda muy lejos de la georgeharrisoniana "Here comes the sun".

"Etxe bat"

Si el escritor Raymond Carver hubiera escrito canciones, serían como esta.

En este espacio, expandido por el reverb de la guitarra ("una casa", se titula la canción), caben el costumbrismo y el infinito alcance de lo real.

Guitarra, voz y poesía que descansan a ratos sobre un colchón de teclado. Esta canción descomunal no necesita más.

"Sute bat"

En su sencillez, la canción atrapa, agradable, al y la oyente entre silencios y corcheas. Destaca la fusión, al inicio y al final, entre los arpegios y la guitarra muteada.

El ritmo de batería, más trabado, genera, además, una nueva dinámica que hace mutar el paso marcado por el disco.

"Besterik ez"

La desnudez que atraviesa todo el disco vuelve a su máxima expresión en esta, su canción más larga.

El bajo y la batería, que demoran su entrada hasta el tercer minuto, proyectan la canción, muy lejos de contenerla, tan precisos como a lo largo de todo el disco pero haciendo que las composiciones respiren. Sus ritmos y melodías y unas guitarras que huyen de lo evidente nos acompañan hacia el final, "besterik ez" (nada más). Nada más y nada menos.

Hasiera bat es un disco que crece y crece a cada escucha, plagado de pequeños guiños y señales para el y la oyente atentos. Lo explica mejor que yo el propio Gorka Urbizu en la nota de prensa, al hablar de sus recomendaciones de uso: "Parar y escuchar. Abrir esas puertas que solo se abren desde dentro. Alejarnos del mundanal ruido. Decir solamente aquello que sea estrictamente necesario. Tratar de conseguir la belleza de lo simple, sin miedo a lo que pueda surgir".

Lo agradece(re)mos.