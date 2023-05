Bilbao Basket Renovación Jaume Ponsarnau amplía su contrato con el Bilbao Basket hasta 2025 EITB MEDIA Publicado: 31/05/2023 12:00 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2023 13:25 (UTC+2) El entrenador catalán, con el que el equipo bilbaíno se ha clasificado en duodécima posición en la Liga Endesa, seguirá al menos dos temporadas más como técnico del club vizcaíno. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Jaume Ponsarnau se dirige a sus jugadores en un partido de esta temporada. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Jaume Ponsarnauk 2025era arte berritu du Bilbao Basketekin zuen kontratua

Jaume Ponsarnau ha ampliado su contrato con el Surne Bilbao Basket hasta el final de la temporada 2024-25, según ha informado este miércoles el club bilbaíno. De esta manera, el entrenador catalán, con el que el equipo vizcaíno se ha clasificado en duodécima posición en la Liga Endesa y que tenía contrato hasta 2024, seguirá al menos dos temporadas más como técnico del Bilbao Basket.

Tras el anuncio de la renovación, el propio Ponsarnau, muy "agradecido" por la oferta recibida por el club, ha comparecido, en rueda de prensa, acompañado por el director deportivo Rafa Pueyo: "Jaume va a estar con nosotros las dos próximas temporadas, por lo menos. Estamos muy satisfecho de su trabajo, de cómo ha funcionado el equipo, y de como él se ha implicado, se ha adaptado y se ha involucrado en el trabajo del club", ha destacado Pueyo.

Ponsarnau, por su parte, ha subrayado que, "si esto ha sido posible, ha sido también porque los jugadores que han estado esta temporada han ayudado a que funcionase", y ha añadido: "También tengo que agradecer su trabajo a todos los miembros del staff. Me he encontrado con un contexto muy positivo de trabajo, muy positivo de entorno, en el que me he sentido muy bien. La familia está muy contenta de que yo esté aquí, y creo que seguir trabajando juntos nos puede servir para conseguir más cosas", ha avanzado, de cara al futuro inmediato.

En la campaña 2022-23, el Bilbao Basket ha finalizado en la decimosegunda posición de la Liga Endesa, tras una temporada en la que siempre ha tenido bastante clara la permanencia, que era su gran objetivo, y en la Liga de Campeones FIBA, a la que el club bilbaíno espera volver el próximo curso, si se dan las condiciones para ello, algo que no está todavía decidido, el equipo vizcaíno llegó a la fase del Top16.