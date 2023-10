Bilbao Basket FIBA Europe Cup El Bilbao Basket gana en la pista del Anwil Wloclawek, actual campeón, 79-83, y sale fuerte en la Europe Cup EITB MEDIA Publicado: 18/10/2023 21:34 (UTC+2) Última actualización: 18/10/2023 22:12 (UTC+2) El equipo vizcaíno ha realizado un buen tercer cuarto, en el que ha borrado la desventaja de once puntos que tenía al descanso, y ha sabido resolver en los minutos finales. Alex Renfroe, con 22 puntos, y Sacha Killeya-Jones, con 18, han liderado la ofensiva del Bilbao Basket, que no se ha rendido. Escuchar la página Escuchar la página

Sacha Killeya-Jones, que aparece en la imagen de archivo, ha hecho 18 puntos. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bilbao Basketek Anwil Wloclawek egungo txapeldunaren etxean irabazi du, 79-83, eta ondo hasi du Europako Kopa

El Surne Bilbao Basket ha ganado este miércoles por 79-83 en la pista del Anwil Wloclawek, en la primera jornada de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup, y ha arrancado, así, de manera inmejorable en la competición internacional. El equipo vizcaíno ha realizado un buen tercer cuarto, en el que ha borrado la ventaja de once puntos que tenía al descanso su rival, actual campeón de la Europe Cup, y ha sabido resolver en los minutos finales, para adjudicarse la victoria. Alex Renfroe, con 22 puntos, y Sacha Killeya-Jones, con 18, han liderado la ofensiva del Bilbao Basket, que no se ha rendido en ningún momento y ha conseguido un triunfo de notable mérito.

En ese contexto, el primer cuarto de partido ha sido una montaña rusa, con una fase inicial en la que el Anwil, en un abrir y cerrar de ojos, ha logrado una ventaja de 15 puntos, y con una segunda parte en la que el Bilbao Basket ha respondido de manera contundente para estar muy cerca de empatar el encuentro. El equipo polaco, tras una salida fulgurante, se ha situado con un 17-2 favorable que ha obligado a Jaume Ponsarnau a pedir con urgencia un tiempo muerto; sus jugadores, tras recibir sus órdenes, han dado la vuelta a la situación, y, con un parcial de 0-14, se han colocado a solo un punto, 17-16. Al término del primer periodo, la escuadra vizcaína perdía por uno, 24-23, que era, desde luego, un buen resultado en vista de lo que indicaba el marcador apenas unos minutos antes.

El segundo cuarto ha mostrado un Bilbao Basket menos acertado que su rival. El Anwil, empujado por sus aficionados y aficionadas, ha jugado con mayor agresividad que el conjunto vasco, con más determinación, y eso se ha visto reflejado en el marcador, que pronto ha vuelto a ser desfavorable para los de Ponsarnau. Los locales han alcanzado de nuevo una ventaja de diez puntos, en el 40-30, y han cerrado la primera parte del partido con un 49-38 que dejaba al Bilbao Basket pendiente de una notable mejora para optar al triunfo. Adam Smith y Sacha Killeya-Jones, con diez puntos cada uno, tiraban en ataque del equipo vizcaíno, a falta todavía de toda la segunda parte.

Ha sido clave en la resolución el choque lo ocurrido en el tercer cuarto, en el que la escuadra bilbaína se ha afanado en remontar, y lo ha logrado. Con un parcial de 7-20, los de Ponsarnau han conseguido ponerse por delante, tras muchos minutos sin poder hacerlo; el Anwil ha cerrado ese tercer periodo con un punto de renta, 61-60, pero parecía claro que el partido había cambiado, ya que el Bilbao Basket iba a más, justo al contrario que el conjunto polaco.

Esas sensaciones se han confirmado por completo en el cuarto y último periodo. Con más temple que su rival, el equipo vizcaíno ha sabido llegar con opciones a los minutos finales. El 79-74 que indicaba el marcador a dos minutos y medio para la conclusión no invitaba al optimismo, pero el Anwil no ha anotado más y el Bilbao Basket ha sumado nueve puntos de oro que le han dado el triunfo. Destacan, especialmente, los tres que ha conseguido con un gran triple Adam Smith, cuando los locales ganaban por 79-78; los jugadores de Ponsarnau han retomado la delantera, y ya no la han abandonado hasta el pitido final.

Ficha técnica

79 - Anwill Wloclawek (24+25+12+18): Amir Bell (11), Joesaar (8), Garbacz (16), Petrasek (11) y Kalif Young (4) -cinco inicial-; Victor Sanders (8), Tanner Groves (7), Schenk (7), Laczynski (2) y Kostrezewski (5).

83 - Surne Bilbao Basket (23+15+22+23): Pantzar (2), Adam Smith (13), Alex Reyes, Andersson (5) y Hlinason (2) –cinco inicial- Renfroe (22), Kullamae (8), Rabaseda (7), De Ridder (3), Killeya-Jones (18) y Rigo (3).

Árbitros: Gintaras Vitkauskas (Lituania), Mikheil Vartanov (Georgia) y Diogo Martins (Portugal). Eliminado por faltas Amir Bell (m.37)

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo B de la FIBA Europe Cup, disputado en el Hala Mistrzów, de Wloclawek, con su aforo de 4200 espectadores prácticamente lleno.