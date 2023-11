Bilbao Basket FIBA EUROPE CUP El Bilbao Basket sella en Rumanía el pase a la siguiente fase (68-73) AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 15/11/2023 21:05 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2023 22:01 (UTC+1) En un mal partido, los hombres de negro logran derrotar al Sibiu y aseguran la primera plaza de su grupo. Escuchar la página Escuchar la página

El Surne Bilbao Basket ha vencido al BC CSU Sibiu rumano en la quinta jornada de la FIBA Europe Cup por 68-73 liderado por la actuación de Adam Smith y Melwin Pantzar.

Este resultado, combinado con el triunfo del Anwill Wloclawek polaco ante el Caledonia Gladiators escocés (93-72), hace que el equipo bilbaíno, que cuenta por victorias sus cinco partidos, aventaje en dos triunfos a los de Glasgow a falta de una jornada para el final de la primera fase y sea ya matemáticamente campeón del grupo B.

No obstante, los 'hombres de negro' no lo han tenido fácil Rumanía frente a un rival ya eliminado y que no conoce el triunfo en los que va de competición, pero que quería terminar bien ante su público.

En un choque casi para olvidar ha sido Smith (25 puntos) el que ha decidido en los momentos importantes. Le ha ayudado Pantzar (16), que también ha tenido momentos poco brillantes, y ha terminado con buenos números, que no con buen partido, Tryggvi Hlinason (8, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y 20 de valoración).

El arranque del Bilbao Basket, un 0-5 con una canasta de Rabaseda y un triple de Pantzar, parecía indicar que el encuentro sería un trámite sencillo, pero no fue así.

El Sibiu reaccionó de la mano de un juego interior que se imponía en las zonas con Barro y Uta, que lideraron un 9-0 que ya dio la primera ventaja a su equipo (9-7). De esta forma, los locales acabaron por delante (18-14).

Se mantuvo un rato por delante en el segundo cuarto el conjunto rumano, que se volvió a auparse siete puntos arriba (28-21), pero Ponsarnau logró hacer espabilar a sus pupilos, que remontaron el choque con un 0-8 impulsado por Hlinason (28-29) y ya mantuvieron el encuentro en una dinámica de igualdad hasta el descanso. Aunque con el Sibiu por delante gracias a un triple casi sobre la bocina de Gavriloaia (39-38).

A vuelta de vestuarios se mantuvo el choque parejo, con Pantzar y Smith tirando de los visitantes, que amagaron dos veces con marcharse al final del tercer cuarto colocándose seis puntos arriba (53-59, 55-91). Pero un triple de Ivanov sobre la bocina (58-61) y un 5-0 de salida en el último cuarto volvieron a dar ventaja a los locales (63-61).

Respondieron los visitantes con otro 0-5 y se pusieron de nuevo por delante (63-66) antes de que el choque entrase en unos minutos llenos de errores que rompió Pantzar para poner cinco puntos arriba a su equipo a 3:46 del final (63-68).

Fue el principio del fin para los locales, ya que Smith entró en combustión y con otros cinco puntos seguidos dejó el encuentro a 2:35 del final (63-73) antes de que el Sibiu acortase el marcador para dejarlo definitivamente en 68-73.

Ficha técnica

68 - BC CSU Sibiu (18+21+19+10): Pratt (16), Dragoste (4), Ivanov (9), Barro (14) y Uta (12) -cinco inicial-; Gavriloaia (3), Kuti (7) y Banciu (3).

73 - Surne Bilbao Basket (14+24+23+12): Pantzar (16), Adam Smith (25), Rabaseda (6), Andersson (5) y Hlinason (8) -cinco inicial-; Kullamae (5), Rigo, Alex Reyes, De Ridder (6), Tsalmpuoris (2), Barandalla y Asier Fernández.

Parciales: 18-14, 39-38 (descanso); 58-61 y 68-73 (final).

Árbitros: Mehmet Karabilecen (Turquía), Tolga Edis (Turquía) y Mladen Lucic (Montenegro). Sin eliminados.