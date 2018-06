Baloncesto

Pablo Laso dirigirá a la selección de Euskadi

20/06/2018

Se disputa los días 29 y 30 de junio y 1 de julio junto a los equipos sub 20 de Alemania, Francia y España.

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, campeón de la Liga Endesa y de la Euroliga, dirigirá a la selección de Euskadi absoluta que disputará el Torneo Ciudad de Barakaldo los días 29 y 30 de junio y 1 de julio junto a los equipos sub 20 de Alemania, Francia y España.



La Federación Vasca de Baloncesto anunció este miércoles la convocatoria de 14 jugadores, once fijos y tres invitados, que jugarán ese cuadrangular en la que destaca la presencia de Javi Salgado y Borja Mendia (Bilbao Basket), Ricardo Uriz (Breogán), Mikel Uriz (Real Betis).



Han sido citados además Gaizka Maiza y Xabi Beraza (GBC), Aitor Zubizarreta (Bilbao Basket), Mikel Sainz de la Maza (Santurtzi), Iker Salazar (Iraurgi), Jorge Bilbao (Legia Varsovia) y Jon Ander Aramburu (Obila Basket).



Todos ellos están citados el día 26 para realizar el primer entrenamiento en el pabellón de La Casilla. En este Torneo de Barakaldo sub 20 el equipo vasco se enfrentará el viernes a Alemania, el sábado a Francia y el domingo a España