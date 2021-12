13/12/2021 10:39 Baloncesto Baloncesto en silla de ruedas Bronce histórico para Beatriz Zudaire, Agurtzane Egiluz, Naiara Rodríguez y Adrián Yáñez en el Europeo EITB MEDIA España ha logrado su primera medalla internacional tras dar la campanada y vencer a Alemania por 40-58 en el campeonato continental disputado en Madrid. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Agurtzane Egiluz y Naiara Rodríguez. Foto: Basque Team Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La selección española de baloncesto en silla de ruedas ha logrado el bronce en el europeo tras imponerse 40-58 a Alemania.

El primer paso fue la clasificación histórica para los Juegos de Tokio, después llegaron las primeras victorias paralímpicas y el diploma obtenido en la gran cita y hoy el bronce conseguido en el Europeo vuelve a mostrar el gran trabajo y el desarrollo que está teniendo la selección femenina de baloncesto en silla en los últimos tiempos.



Hoy ha llegado un premio para un equipo que no estaba en los favoritos, con la becada de Basque Team Agurtzane Egiluz y la integrante del proyecto de excelencia Naiara Rodríguez en sus filas y la navarra Beatriz Zudaire una de las mejores jugadoras del partido (19 puntos) y el técnico becado por la Fundación Adrián Yáñez en la dirección. Hoy la selección española femenina ha logrado una hazaña tras tumbar a Alemania por 40-58 y conquistar el bronce, la primera medalla internacional de su historia.



Adrián Yáñez apenas tuvo una semana para integrarse y conectar con el vestuario, pero en este campeonato ha confirmado que es un entrenador magnífico que ha sabido sacar lo mejor de cada una de sus jugadoras.



A diferencia del choque de la fase de grupos, en el que Alemania asfixió a España, esta vez los papeles se han intercambiado. Con una lección de entusiasmo y concentración, el equipo de Zudaire, Egiluz y Rodríguez ha llevado a cabo una batalla sin complejos. España se ha mantenido férrea y hermética atrás, y se ha marchado al descanso con un colchón de diez puntos (18-28). No se ha achicado a la vuelta de vestuarios, bien parapetada ante el arreón rival y sin ceder al nerviosismo. A falta de diez minutos de la gloria no han dejado escapar la victoria. Han apretaron en defensa en el último cuarto para cortocircuitar la circulación de Alemania y llegar al definitivo 40-58.

"La verdad es que estamos muy contentas con el trabajo realizado por todas nosotras. Ha sido un campeonato con muchos altibajos y haber conseguido nuestro objetivo es maravilloso" ha declarado Agurtzane Egiluz a Basque Team al concluir el encuentro.