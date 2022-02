Bilbao acogerá la Final a Cuatro de la Champions de baloncesto

El pabellón Bilbao Arena de la ciudad vizcaína acogerá la 'Final Four' de la 'Basketball Champions League', competición continental organizada por la FIBA, del 6 al 8 de mayo y siendo la primera vez que la organización opta por una sede única para su lucha por el título.

"Bilbao albergará la próxima 'Final Four' de la 'Basketball Champions League' 2022 del 6 al 8 de mayo y será la primera vez que se dispute en la ciudad de un equipo no participante la gran cita de la BCL", anunció la organización del campeonato.

El Bilbao Arena, con una capacidad para 10.000 espectadores, será sede neutral de una competición que en esta edición ha contado con 32 equipos en Liga Regular procedentes de 19 países distintos con 9 campeones nacionales vigentes y otros 15 de ediciones anteriores.

"Estamos muy emocionados de que Bilbao sea la sede de la 'Final Four' de la 'Basketball Champions League'. Agradecemos a la ciudad de Bilbao, a las autoridades locales y regionales españolas, a la Federación Española de Baloncesto y a la ACB su compromiso para ayudarnos a organizar este evento de la mejor y más segura forma posible", aseguró el CEO de la 'Basketball Champions League', Patrick Comninos.

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se mostró muy satisfecho con la celebración de este evento en Bilbao. "Una vez más, Bilbao demuestra ser una ciudad atractiva para los grandes eventos deportivos internacionales. Acogeremos este gran evento del baloncesto en el Bilbao Arena y espero que tanto los aficionados como todos los que nos visiten puedan disfrutar de un evento fantástico, y que aprovechen también para conocer y descubrir nuestra ciudad", aportó.

También celebró este acuerdo el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa. "Para la Federación es un gran placer y un honor ver que Bilbao acoge la 'Final Four' de la BCL, una gran competición donde los equipos españoles suelen jugar muy bien", defendió el también miembro del 'Central Board' de la FIBA.

Antonio Martín, presidente de la ACB y miembro de la Junta de la BCL, afirmó que tener la final a cuatro en Bilbao es una "gran noticia" para el baloncesto español. "Bilbao será un anfitrión perfecto, tiene una gran cancha y la ciudad está perfectamente preparada para una evento que está creciendo cada año", recalcó.

