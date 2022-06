Pablo Laso recibe el alta médica

Euskaraz irakurri: Pablo Laso ospitaletik atera da

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha recibido este martes el alta hospitalaria después de sufrir un infarto miocardio en la madrugada del pasado sábado y permanecer ingresado en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, según ha confirmado el propio técnico en un mensaje en sus redes sociales.

Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente.



He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso.



Como me dijo el Dr. ayer, estoy mejor que hace 5 días.



Con fuerza y ganas de volver cuanto antes. pic.twitter.com/FYcMRDU8D2