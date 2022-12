El esloveno Luka Doncic firma una noche histórica en la NBA

Euskaraz irakurri: Luka Doncic esloveniarrak marka historikoa ezarri du NBAn

El base esloveno Luka Doncic firmó una noche para el recuerdo a nivel estadístico en la NBA al firmar un 'triple-doble' inédito en la historia de la liga estadounidense con 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias en la victoria de los Dallas Mavericks por 126-121 ante los New York Knicks.

El exjugador del Real Madrid, que además fue el encargado de forzar la prórroga, logró algo que en a nivel estadístico nadie había podido lograr en la NBA como es un 'triple-doble' de al menos 60 puntos y 20 rebotes. Según indicó la NBA, sólo James Harden se había acercado a esta posibilidad en 2018 cuando lo consiguió con 60 puntos, pero entonces con 10 asistencias y 11 rebotes.

Además, Doncic fue el protagonista del octavo 'triple-doble' con más de 50 puntos, pero el base es el único que lo ha podido hacer tan joven, con 23 años, superando con claridad al mítico Wilt Chamberlain (26 años). Igualmente superó el récord anotador de la franquicia, que estaba en poder del alemán Dirk Nowitzki con 53 puntos desde 2004.

