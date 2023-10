Baloncesto LIGA ENDESA Victoria para el Lointek Gernika y derrotas para el IDK Euskotren y Kutxabank Araski, en la cuarta jornada EITB MEDIA Publicado: 23/10/2023 10:03 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2023 11:13 (UTC+2) El equipo de Bizkaia se impuso por 84-64 al Valencia, vigente campeón de Liga y Supercopa. EL IDK encajó su primera derrota contra el Girona y el Kutxabank continúa sin ver la victoria esta temporada, tras perder ante el Barça CBS. Escuchar la página Escuchar la página

El Lointek Gernika se impuso con 20 puntos de diferencia al Valencia Basket, vigente campeón de Liga y Supercopa y líder de la clasificación hasta esta jornada. El conjunto de Bizkaia arrancó el partido con superioridad, encestando cuatro de los cuatro primeros ataques. En defensa también comenzarón fuertes. Sin embargo, el Valencia logró recortar, llegando a final del primer cuarto con empate a 19. El equipo de Lucas Fernández mantuvo el nivel en el segundo cuarto, y llegaron al descanso con ventaja: 46-38. Finalmente, el Lointek se llevaba la victoria por 84-64, con el público de Maloste totalmente entregado.

El Kutxabank Araski, sin embargo, no logra ganar esta temporada, ya que perdió su encuentro de la cuarta jornada contra el Barça CBS. Aunque la primera parte fue igualada, el equipo catalán aprovechó el desacierto y las pérdidas de Kutxabank Araski en el tercer cuarto para no tener oposición hasta el pitido final. Las de Made Urieta no conseguían jugar con facilidad al ataque y, aunque al final lograran reducir la ventaja del Barça, el resultado final fue de 59-53.

El IDK Euskotren tampoco tuvo su día y encajó su primera derrota de la temporada frente al Girona por 63-50. Acabaron el primer cuarto remontanto tras un arranque arrollador de las locales; pero después, las catalanas mantuvieron el margen en el segundo cuarto, llegando al descanso con una ventaja de once puntos: 34-23. Las guipuzcoanas no pudieron hacer frente al encuentro y se fueron de vacío a casa.