Baloncesto Liga Endesa Femenina (J 12) Victoria del Lointek Gernika y derrotas de Kutxabank Araski, Ardoi e IDK en la 12ª jornada de Liga EITB MEDIA Publicado: 16/12/2024 11:29 (UTC+1) Última actualización: 16/12/2024 12:33 (UTC+1) El equipo vizcaíno se impuso 56-85 en su visita al Spar Gran Canaria. El Kutxabank Araski perdió 66-55 ante Cadi La Seu, el Ardoi ante el Estudiantes (71-62) y el IDK tampoco pudo ganar contra el Durán Maquinaria Ensino (46-75). Imagen del encuentro entre el Lointek Gernika y Spar Gran Canaria. Foto: GKesb

Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak irabazi egin du; Kutxabank Araskik, Ardoik eta IDK-k, galdu

La 12ª jornada de la Liga Endesa Femenina no ha dejado buenos resultados para los equipos vascos, ya que el Lointek Gernika Bizkaia ha sido el único que ha logrado ganar, venciendo por 56-85 al Spar Gran Canaria en su visita a la isla. El Kutxabank Araski perdió 66-55 ante Cadi La Seu, el Ardoi ante el Estudiantes (71-62) y el IDK tampoco pudo ganar contra el Durán Maquinaria Ensino (46-75).

Las gernikarras obtuvieron un importante resultado de cara a las aspiraciones coperas de las gernikarra, en un partido en el que salieron a ganar desde el primer momento. No dieron tregua a las canarias en ningún momento, por lo que se impusieron con claridad.

No se puede decir lo mismo del resto de choques de los representantes vascos de Liga Endesa Femenina. Al Kutxabank Araski, por ejemplo, se le resiste la victoria en casa eta temporada. El inicio del partido no fue bueno, tendencia que marcó la trayectoria del encuentro. A pesar de que en la segunda mitad las de Made Urieta trataron de revertir la situación, no pudieron darle la vuelta.

El Ardoi, por su parte, visitó el Estudiantes Movistar en la 12ª jornada de Liga. La primera mitad estuvo muy peleada; de hecho, aunque empezaron perdiendo en el primer cuarto, la navarras se fueron al vestuario con el marcador a favor, 23-28. Sin embargo, las madrileñas tomaron la delantera y se impusieron con un 71-62 final.

Por último, el IDK Euskotren sigue sin despegar en Liga, y se hunde en la cola de la clasificación tras acumular una nueva derrota contra el Durán Maquinaria Ensino, por 46-75. El equipo de Azu Muguruza se aferra, así, a la buena racha europea que lleva en la competición europea, en la que tienen una nueva cita este miércoles, contra el CBBS en casa. El partido se podrá ver en ETB4 y eitb.eus, a partir de las 20:00 horas.