25/09/2021 18:10 Ciclismo Flandes 2021 Elisa Balsamo se cuelga el oro en la prueba en línea EITB MEDIA Marianne Vos, segunda, logra la plata y Katarzyna Niewiadoma, tercera, consigue la edalla de bronce. Ane Santesteban, la mejor vasca en la clasificación, llega en el puesto 39.

El podio: Elisa Balsamo, Marianne Vos y Katarzyna Niewiadoma. Foto: EFE

La italiana Elisa Balsamo se ha hecho con la medalla de oro en la prueba elite en línea del Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta que se está disputando en Flandes (Bélgica) al imponerse en la carrera de 157,7 kilómetros entre Amberes y Lovaina.

Balsamo se impuso en el sprint del grupo principal de una veintena de corredoras por delante de la leyenda neerlandesa Marianne Vos, campeona olímpica en Londres 2012 y triple campeona mundial en 206, 20012 y 2013, y la polaca Katarzyna Niewiadoma, que la escoltaron en el podio después de una prueba que dejó lo mejor para sus últimos 55 kilómetros.

La corredoras vascas tuvieron una discreta actuación con Ane Santesteban como la mejor clasificada en el puesto 39.

No subieron al podio pero tuvieron su cuota de protagonismo la cubana Arlenis Sierra, entre las primeras en los últimos kilómetros y quinta al final en el sprint; y la española Mavi García, que se escapó a 24 kms. de la meta y mantuvo su sueño dorado durante 14 kilómetros. La balear acabó vigésimo novena, a 50 segundos del grupo delantero.

A 5,7 kms. se formó un grupo de cinco, con dos holandesas, una italiana, una polaca y una italiana, pero no fue muy lejos y apareció hasta la cubana Arlenis Sierra. No prosperó ningún otro ataque, otra vez de Van Vleuten, de Van Dijk y de Niewiadoma, y la carrera se decidió al sprint. En el que pareció que Vos iba a superar a Balsamo, pero no.

Ganó la italiana con un tiempo de 3 horas, 53 minutos y 27 segundos, a 40,706 kilómetros por hora. Vos en el mismo tiempo y el resto de las que esprintaron ya a un segundo.

CLASIFICACIÓN

1º BALSAMO Elisa, 3:52:27

2º VOS Marianne, m.t

3º NIEWIADOMA Katarzyna, a 0:01

4º VAS Kata Blanka, m.t

5º SIERRA Arlenis, m.t

6º JACKSON Alison, m.t

7º VOLLERING Demi, m.t

8º LUDWIG Cecilie Uttrup, m.t

9º BRENNAUER Lisa, m.t

10º RIVERA Coryn, m.t

...

39 SANTESTEBAN Ane, a 3:31

55 MERINO Eider, a 8:55

77 OYARBIDE Lourdes, a 9:13