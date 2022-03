Lotten Kopecky y Tadej Pogacar se imponen en la Strade-Bianche

En la carrera masculina el español Alejandro Valverde finalizó en segunda posición en la carrera Strade-Bianche (Italia) justo por detrás del esloveno Tadej Pogacar, doble campeón del Tour de Francia, que impuso su ritmo en los últimos 50 kilómetros y consiguió una ventaja de más de medio minuto sobre sus dos perseguidores principales.

La clásica transalpina ya tiene nuevo campeón. Pogacar rubricó su nombre, por primera vez, en esta travesía italiana y se coronó como campeón, después de casi cinco horas de recorrido. Pello Bilbao (Bahrain - Victorious), el mejor ciclistas vasco, llegó a 1:09 ocupand el quinto lugar.

En categoría femenina el grupo de favoritas llegó junto a los últimos kilómetros donde solo Lotten Kopecky (Team SD Worx) pudo responder al duro ataque de Annemie Van Vleuten (Movistar) e imponerse a ella en un esprint muy igualado.

CLASIFICACIÓN MASCULINA

1- POGACAR Tadej (UAE Team Emirates) 4:47:49

2- VALVERDE Alejandro (Movistar Team) 0:37

3- ASGREEN Kasper (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 0:46

4- VALTER Attila (Groupama - FDJ) 1:07

5- BILBAO Pello (Bahrain - Victorious) 1:09

6- NARVÁEZ Jhonatan (INEOS Grenadiers) 1:09

7- SIMMONS Quinn (Trek - Segafredo) 1:21

8- WELLENS Tim (Lotto Soudal) 1:25

9- PETILLI Simone (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) 1:35

10- HIGUITA Sergio (BORA - hansgrohe 1:53

Victory parade along Santa Caterina for @TamauPogi ! Watch now last km of the 2022 Strade Bianche @eolo_it #StradeBianche pic.twitter.com/4zGA4MaZHz

CLASIFICACIÓN FEMENINA

1- KOPECKY Lotte (Team SD Worx) 3:59:14

2- VAN VLEUTEN Annemiek (Movistar Team) 0:00

3- MOOLMAN Ashleigh (Team SD Worx) 0:10

4- NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon//SRAM Racing) 0:19

5- LUDWIG Cecilie Uttrup (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) 0:24

6- CHABBEY Elise (Canyon//SRAM Racing) 0:28

7- VOS Marianne (Team Jumbo-Visma) 0:29

8- LONGO BORGHINI Elisa (Trek - Segafredo) 0:29

9- VAN ANROOIJ Shirin (Trek - Segafredo) 0:34

10- PERSICO Silvia (Valcar - Travel & Service) 0:34

Strategy, heart, strong legs. Here's the last KM of the 2022 Strade Bianche Women Elite #EOLO 2022 with the battle between @LotteKopecky and @AvVleuten



¿ #StradeBianche ¿ pic.twitter.com/SUGHp1E8Hc